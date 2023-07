RWO: Stoppelkamp will Energie aus dem BVB-Test mitnehmen

Rot-Weiß Oberhausen kassierte im Test gegen Borussia Dortmund ein spätes 2:3. Das sagt Rückkehrer Moritz Stoppelkamp.

8610 Zuschauer, fünf Tore und eine gute Leistung gegen den amtierenden Vizemeister: Die erste Rückkehr von Moritz Stoppelkamp ins Stadion Niederrhein lief beinahe perfekt für den Offensivspieler und seinen neuen, alten Klub Rot-Weiß Oberhausen.

Bei der 2:3 (1:1)-Niederlage gegen Borussia Dortmund spielte Stoppelkamp 45 Minuten und konnte zeigen, welche Bedeutung er in der Offensive von Trainer Jörn Nowak haben kann. "Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und waren lange Zeit auf Augenhöhe. Auch wenn du das Spiel nicht überbewerten darfst, haben wir viel von dem umgesetzt, was wir uns erarbeitet haben", blickte Stoppelkamp nach Abpfiff auf den Test gegen den BVB und dessen frühen Vorbereitungsstand.

"Am Ende ist es natürlich schade, dass du das Spiel verlierst. Das können wir aber noch verkraften, aber ich finde schon, dass wir uns da hätten belohnen sollen oder müssen. Trotz Niederlage gehen wir aber mit einem guten Gefühl nach Hause."

Der mittlerweile 36-Jährige, der seit gut einer Woche wieder in Oberhausen spielt, fühlte und präsentierte sich bei seinem Auftritt in der ersten Halbzeit in guter Verfassung. "Das lief überraschend gut", erklärte Stoppelkamp augenzwinkernd. Sein Zusatz: "Es hat Spaß gemacht, wieder auf dem Platz zu stehen, zu spielen und gegen solche Gegner spielt man nicht jeden Tag."





Schon zwischen 2008 und 2010 spielte der gebürtige Duisburger bei den Kleeblättern. "Bis jetzt wurde ich von den Fans sehr positiv aufgenommen. Ich hatte hier eine schöne Zeit und hatte auch nicht den Gedanken, dass ich negativ wahrgenommen werde", freute sich der Rückkehrer über den Einstand vor den RWO-Fans. "Am Ende des Tages sitzen wir alle im selben Boot und wollen eine erfolgreiche Saison spielen. Das geht nur zusammen."

RWO: Kratzsch (46. Benz) - Montag (64. Yalcin), Ezekwem (72. Öztürk), Klaß (64. Burghard), Fassnacht (87. Seker) - März (46. Holthaus), Ngyombo (81. Hot), Kefkir (64. Niemeyer), Stoppelkamp (46. Kleinsorge) - Ruzgis (72. Donkor), Kreyer (64. Rexha). Kratzsch (46. Benz) - Montag (64. Yalcin), Ezekwem (72. Öztürk), Klaß (64. Burghard), Fassnacht (87. Seker) - März (46. Holthaus), Ngyombo (81. Hot), Kefkir (64. Niemeyer), Stoppelkamp (46. Kleinsorge) - Ruzgis (72. Donkor), Kreyer (64. Rexha). BVB: Meyer (46. Lotka) - Morey (46. Meunier), Süle (77. Collins), Hummels (77. Wätjen), Bueno (62. Aning) - Papadopoulos, Reus (77. Brunner), Pohlmann - Hazard (77. Lubach), Duranville, Besong (62. Rijkhoff). Tore: 1:0 Ezekwem (6.) 1:1 Reus (14.), 1:2 Ezekwem (ET, 47.), 2:2 Ruzgis (69.), 2:3 Bamba (90.). Schiedsrichter: Martin Ulankiewicz. Zuschauer: 8610.

Auch der Test gegen Dortmund zeigte, womit der Offensivspieler schon zufrieden ist. "Ich glaube, mit dieser Energie, mit der wir ins Spiel gestartet sind, sollten wir auch in der Liga auftreten", will der Routinier vor allem den druckvollen Start auf den Ligaauftakt übertragen. "Gerade Zuhause müssen wir versuchen, die Fans mitzunehmen und die Räume zu bespielen. Wenn es gegen so einen Gegner funktioniert, wird es auch gegen andere gehen."