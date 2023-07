Aufsteiger SC Paderborn II schnappt sich Bruder von BVB-Star

Neuzugang für die U21 des SC Paderborn: Der Regionalliga-Aufsteiger hat den Bruder eines Spielers von Borussia Dortmund verpflichtet.

Nach dem Aufstieg startet die U21 des SC Paderborn in eineinhalb Wochen in das Abenteuer Regionalliga West. Zum Auftakt am Sonntag, 30. Juli, kommt der FC Gütersloh zum Duell der Liga-Neulinge nach Ostwestfalen.

Einige Tage zuvor haben sich die Paderborner ein weiteres Mal verstärkt - mit einem Spieler, der einen prominenten Namen trägt. Aus der zweiten Mannschaft von Werder Bremen wechselt Jascha Brandt zum SCP. Bei dem 20-Jährigen handelt es sich um den kleinen Bruder von Nationalspieler Julian Brandt, der für Borussia Dortmund aufläuft.

Jascha Brandt ist im offensiven Mittelfeld flexibel einsetzbar. Der frühere deutsche U19-Nationalspieler bringt bereits Viertliga-Erfahrung mit. 37 Partien bestritt er für die Bremer Zweitvertretung in der Regionalliga Nord. Dabei erzielte er zwei Tore und sieben Vorlagen. Brandt wurde seit 2018 beim SVW ausgebildet.

"Jascha bringt auf der linken Außenbahn viel Tempo mit und ist insbesondere in den 1:1-Duellen sehr stark. Er wird unseren Kader für die Saison 2023/2024 bereichern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm", wird der Paderborner Trainer Dennis Schmitt in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Auch der Coach ist gewissermaßen ein Neuzugang. Er ist aus der U19 zur U21 aufgerückt, nachdem Aufstiegstrainer Thomas Bertels im Sommer in die Knappenschmiede des FC Schalke 04 gewechselt war.

SC Paderborn II: Transfers im Überblick

Zugänge: Jascha Brandt (Werder Bremen II), Moritz Flotho (Schalke 04 II), Presley Pululu (SC Verl), Tristan Zobel (RW Koblenz), Rafael Camprobin (Finnentrop/Bamenohl), Felix Mensing (SpVgg Vreden), Adrian Bravo Sanchez (SV Rödinghausen), Kevin Krumme, Noah Mrosek, Joel Vega Zambrano, Nico Willeke (alle eigene U19)

Abgänge: Koray Dag (Türkspor Dortmund), Ioannis Tsingos (SC Verl II), Edward Ayertey (FC Wegberg-Beeck), Elvin Jashari (Siegburger SV), Kenson Pierre Bauer (SV Rödinghausen II), Christian Strohdiek (Karriereende), Marvin Schulz (Sportfreunde Siegen/Leihe), Dawyn-Paul Donner (eigene erste Mannschaft), Mustafa Dogan, Michel Oelkers, Noyan Efe Bayaki, Samet Coskun, Dong-wan Ryu, Kadin Martin-Pereux, In-woo Choi (alle Ziel unbekannt)