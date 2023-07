RWO: BVB-Highlight, Stoppelkamp, Testspieler Niemeyer - das sagt Patrick Bauder

Eineinhalb Wochen vor dem Saisonstart testet Rot-Weiß Oberhausen gegen Borussia Dortmund. Wir haben mit RWO-Sportchef Patrick Bauder gesprochen.

Allmählich wird es ernst, in eineinhalb Wochen beginnt die neue Saison in der Regionalliga West. Rot-Weiß Oberhausen startet mit dem Gastspiel beim SC Wiedenbrück (Samstag, 29. Juli) einen neuen Anlauf in Richtung Aufstieg.

Zuvor steht allerdings noch das Highlight der Sommervorbereitung an. Am Mittwochabend (18 Uhr, RS-Liveticker) kommt Borussia Dortmund ins Stadion Niederrhein.

Vor dem Testspiel-Knaller spricht RS mit RWO-Sportchef Patrick Bauder über ...

... den Test gegen Dortmund: Das ist natürlich ein besonderes Spiel, bei dem die Vorbereitungen etwas aufwändiger und zeitintensiver sind. Kompliment an die Mädels und Jungs von der Geschäftsstelle, wie sie das alles über die Bühne gebracht haben. Eine Zuschauerzahl von 7000 aufwärts wäre eine gute Sache für unseren Verein.

... den sportlichen Wert des Spiels: Wir haben zwar viele erfahrene Spieler. Dennoch ist es eine schöne Sache für sie, gegen einen Champions-League-Teilnehmer zu spielen, der letzte Saison beinahe Deutscher Meister wurde. Auch wenn Dortmund der klare Favorit ist, hat das Spiel eine sportliche Aussagekraft. Wir werden aufgezeigt bekommen, wo unsere Schwächen liegen - und was wir schon sehr gut machen.

... Testspieler Michel Nieyemer (zuletzt RWE): Michel trainiert nach wie vor mit und kommt möglicherweise auch gegen den BVB zum Einsatz. Grundsätzlich können wir uns eine Verpflichtung vorstellen. Wir werden uns in den kommenden Tagen zusammensetzen und schauen, was die beste Lösung für alle Beteiligten ist. Bis zum Saisonstart wird Klarheit in dieser Personalie herrschen.

... weitere Transfers: Wir halten die Augen und Ohren offen. Es ist ja immer ein dynamischer Prozess. Das Transferfenster ist ja noch längere Zeit geöffnet. Vielleicht kommt auch ein Spieler nach den ersten Saisonwochen auf uns zu - mit dem Wunsch sich zu verändern, weil er nicht die erhoffte Spielzeit erhält. Aber gerade bahnt sich nichts Konkretes an.

... Königstransfer Moritz Stoppelkamp: Moritz macht einen sehr guten Eindruck. Man merkt, dass er richtig Lust auf die Aufgabe hat. Wir wissen um seine Fähigkeiten und seine Erfahrung. Er kann ein Spiel entscheiden. Nach seiner Verletzung in der letzten Saison ist er schon wieder nah an den 100 Prozent.

... das Niederrheinpokal-Los Arminia Klosterhardt: Wir freuen uns natürlich über das Oberhausener Duell. Für mich persönlich ist es auch eine schöne Sache, denn mit Marcel Landers steht ein guter Freund von mir in Klosterhardt als Trainer an der Seitenlinie.

... den Saisonstart: Es ist schwierig, da eine seriöse Einschätzung abzugeben. Nach der Sommerpause weiß man nie ganz genau, wo man eigentlich steht. Mein Gefühl ist jedenfalls ein gutes: Die Mannschaft hat eine starke Vorbereitung hingelegt und voll mitgezogen. Auch unser Trainingslager in der Sportschule Wedau war sehr gut. Die Jungs sind näher zusammengerückt und die Mannschaft ist intakt.