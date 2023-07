Regionalliga West: TuS Bövinghausen schlägt SSVg Velbert - beide Trainer zufrieden

Der TuS Bövinghausen aus der Oberliga Westfalen hat das Duell gegen Regionalligist SSVg Velbert mit 2:1 (2:0) gewonnen. Beide Trainer sahen ein gutes Testspiel.

Beim Duell zwischen dem ambitionierten TuS Bövinghausen aus der Oberliga Westfalen und dem frischgebackenen Regionalliga-Aufsteiger SSVg Velbert setzten sich die Dortmunder unter der Leitung von Cheftrainer Christian Knappmann mit 2:1 (2:0) durch. Trotz Niederlage war auch Velberts Trainer Dimitrios Pappas zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft.

Die Gäste aus Bövinghausen legten los wie die Feuerwehr und gingen bereits nach fünf Minuten durch Neuzugang Andre Dej in Führung. Vergangene Woche wechselte Dej von Rot Weiss Ahlen zum TuS, RevierSport berichtete.

Den zweiten Treffer erzielte ebenfalls ein Neuzugang. Gordon Wild wechselte vom 1. FC Bocholt nach Dortmund und verwandelte im Testspiel gegen Velbert einen direkten Freistoß in der 38. Spielminute. Kurz vor der Pause sorgte Bövinghausens Keeper Finn Gregor Kotyrba mit gleich zwei starken Paraden dafür, dass sein Kasten sauber blieb. Somit ging Bövinghausen mit einer Zwei-Tore-Führung in die Pause.





Nach dem Seitenwechsel drehte jedoch die SSVg Velbert auf und erzielte nach einem Eckball in Form von Markus Pazurek (63.) den Anschlusstreffer. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb das Ergebnis unverändert. Bövinghausens Trainer war nach dem Schlusspfiff zufrieden mit der dargebotenen Vorstellung seiner Mannschaft.

SSVg Velbert: Lenz - Duschke, Urban (46. Erwig-Drüppel), Abdel Hamid (69. Mondello) - Kaya, Schiebener, Machtemes Pazurek, Remmo (46. Mehlich), Touray (61. Cain) - Hilger Lenz - Duschke, Urban (46. Erwig-Drüppel), Abdel Hamid (69. Mondello) - Kaya, Schiebener, Machtemes Pazurek, Remmo (46. Mehlich), Touray (61. Cain) - Hilger TuS Bövinghausen: Kotyrba - Kerasidis (71. Brüggemann), Thaqi, Al-Hazaimeh (83. Kurtovic) - Dej (83. Murati), Piossek (46. Algan), Thier, Yildiz (59. Tomczak), Schmeling - Ortmann (76. Ortmann), Wild (80. Catic) Schiedsrichter: Felix May Tore: 0:1 Dej (5.), 0:2 Wild (38.), 1:2 Pazurek (63.)

„Ich habe ein sehr gutes Spiel von meiner Mannschaft gesehen. In der zweiten Hälfte habe ich jedoch auch einen sehr starken Gegner erlebt. Trotz der vielen Auswechslungen haben wir Velbert gut Paroli geboten. Wenn wir die erste Halbzeit als Maßstab nehmen, war die Führung schon verdient. Zwar hätte die Partie mit etwas Pech noch unentschieden ausgehen können, jedoch bin ich sehr zufrieden mit dem Auftritt meiner Truppe”, bilanzierte Knappmann nach der Partie.

[b]SSVg-Trainer Pappas: „Das Ergebnis hat nicht so gepasst”

Auf der anderen Seite war Velberts Cheftrainer Dimitrios Pappas zwar unzufrieden mit dem Endergebnis, an der Leistung seiner Mannschaft hatte der 43-Jährige jedoch nur wenig auszusetzen.

„Wir sind nicht gut in die Partie gekommen und haben erst ab der 20. Spielminute angefangen zu funktionieren. Wir haben uns ein paar Chancen herausgearbeitet, jedoch fehlte noch der letzte Meter und die Genauigkeit. Nach dem Seitenwechsel haben wir den Ball gut laufen lassen und waren spielbestimmend. So haben wir uns das auch vorgenommen, leider hat das Ergebnis nicht so gepasst. Trotzdem haben wir eine gute Leistung gegen einen starken Gegner gezeigt, es war ein guter Test."