Die Spieler von Rot-Weiß Oberhausen haben für die kommende Saison in der Regionalliga West ihren Kapitän gewählt. Auch der Vertretet steht fest.

Nachdem bekannt wurde, dass Jerome Propheter keinen neuen Vertrag bei Rot-Weiß Oberhausen erhalten würde, stand fest: Zur Saison 2023/24 wird es einen neuen Kapitän bei den Kleeblättern geben. Diesen hat die Mannschaft von Trainer Jörn Nowak jetzt gewählt.

Die Kapitänsbinde wird Sven Kreyer künftig am Arm tragen. Der 32-Jährige spielt seit 2020 für die Rot-Weißen. In 115 Partien gelangen dem Mittelstürmer bislang 54 Tore und 13 Vorlagen.

"Ich gehe in mein viertes Jahr bei RWO und fühle mich im Verein und der Mannschaft sehr wohl", wird Kreyer in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Deshalb freue ich mich sehr auf die Aufgabe, die Mannschaft zukünftig aufs Feld führen zu dürfen."

2020 kam Kreyer ablösefrei von Viktoria Köln. Zuvor hatte er je eine Saison für Rot-Weiss Essen und den VfL Bochum gespielt. Für den VfL kommt Kreyer auf elf Einsätze in der 2. Bundesliga. Ausgebildet wurde der 32-Jährige bei Bayer Leverkusen, wo er es von der Jugend bis in die zweite Mannschaft schaffte.

Sein Vertreter wird Nico Klaß. Ein deutliches Zeichen, dass der 26-Jährige unter Nowak zum absoluten Abwehrchef werden soll. 2021 ablösefrei von Eintracht Braunschweig (15 Zweitliga-Einsätze) gekommen, ist der Innenverteidiger dennoch ein echtes Kind des Ruhrpotts.

In seiner Heimatstadt durchlief Klaß die gesamte Jugend des MSV Duisburg. Für den Sprung zu den Profis reichte es aber nicht. Über Jahn Hiesfeld landete er 2018 bereits in Oberhausen. Zwei Jahre später wagte Klaß den Schritt in die 2. Bundesliga, kehrte nach einer Saison aber wieder zurück.

RWO-Trainer Nowak ist mit der Entscheidung seiner Mannschaft zufrieden. "Sven und Nico sind schon lange im Verein und kennen mittlerweile viele Abläufe." Die Rolle traue er beiden zu. "Sie sind sowohl in der Mannschaft als auch im Verein sehr angesehen und deshalb ist die Wahl der beiden folgerichtig."