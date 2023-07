RWO: Linksverteidiger im Test - nächster RWE-Spieler nach Oberhausen?

Rot-Weiß Oberhausen will auch angreifen in der Regionalliga West. Ein weiterer Ex-RWE-Spieler könnte bald kommen.

In den letzten Tagen sprach man bei Rot-Weiß Oberhausen vor allem um die Personalie Moritz Stoppelkamp. Am Ende konnte RWO den Routinier tatsächlich verpflichten, ein Ausrufezeichen vor dem Start der Regionalliga West.

Fast unter ging dabei, dass die Kleeblätter in diesen Tagen noch einen Testspieler in ihren Reihen begrüßen dürfen. Und zwar Michel Niemeyer, der beim 15:0 gegen Vorwärts Lette in den ersten 45 Minuten mitwirken durfte.

Nach Oguzhan Kefkir könnte Niemeyer der zweite Akteur sein, der im Sommer von Rot-Weiss Essen zu RWO wechselt. Seine zwei Jahre im RWE-Dress waren nicht von Erfolg gekrönt.

Aus Wehen nach Essen gewechselt, sollte er der Stammspieler auf der linken Abwehrseite werden. Doch mehrere Verletzungen machten Niemeyer einen Strich durch die Rechnung.

Im ersten Jahr stand er in keinem Pflichtspiel auf dem Rasen, nach dem Drittliga-Aufstieg kam er immerhin sechs Mal zum Zug. Was er leisten kann, wenn er fit ist, das bewies er in der Zeit vor seinem RWE-Gastspiel. Da stand er schon 76 Mal in Liga drei auf dem Platz (neun Treffer). Auch in der 2. Bundesliga lief er schon 39 Mal für den 1. FC Magdeburg auf.

Nun könnte er in der Regionalliga in Oberhausen einen Neustart wagen. Auch beim Test gegen Ratingen 04/19 lief er für die Mannschaft von Trainer Jörn Nowak, den er auch aus Essener Zeiten kennt, auf dem Platz.

Zugänge RWO: Moritz Stoppelkamp (MSV Duisburg), Oguzhan Kefkir (Rot-Weiss Essen), Marius Kleinsorge (SV Meppen), Manfredas Ruzgis (SC Wiedenbrück), Moritz Montag (Wuppertaler SV), Cottrell Ezekwem (SC Verl), Kevin Kratzsch (SV Straelen), Dominik Burghard, Kerem Yalcin (beide eigene U19)

Abgänge RWO: Anton Heinz, Nils Winter (beide Alemannia Aachen), Jerome Propheter (Teutonia Weiden), Jan-Lucas Dorow (Eintracht Trier), Kilian Skolik, Nico Petritt (beide Fortuna Düsseldorf II), Aaron Berzel, Kelvin Lunga (beide Ziel unbekannt)