Regionalliga West: Noch ein Zugang für Rot Weiss Ahlen - neuer Stürmer kommt

Rot Weiss Ahlen hat zwei weitere Spieler für die nächste Saison fix gemacht. Neben einem U19-Talent kommt ein Stürmer aus der Regionalliga Nord.

Mit einem stark veränderten Kader bereitet sich Rot Weiss Ahlen derzeit auf die kommende Saison in der Regionalliga West vor. Jetzt ist der Umbruch an der Werse noch ein bisschen größer geworden, denn RWA hat zwei weitere Spieler mit Verträgen ausgestattet.

Vom BSV Rehden wechselt Kevin Coleman nach Ahlen. Zudem rückt U19-Torhüter Lukas Krekeler in den Seniorenkader auf.

Der 25 Jahre alte US-Amerikaner Coleman ist in der Offensive flexibel einsetzbar. Er kam einst aus seiner Heimat in die Jugend des 1. FC Kaiserslautern. In Deutschland spielte er zudem für die SpVgg Bayreuth, ehe er nach einer Station in den USA vor zwei Jahren nach Rehden wechselte.

Für den Regionalliga-Nord-Absteiger bestritt Coleman insgesamt 46 Einsätze und erzielte sechs Tore. Sieben Treffer bereitete er vor. In Ahlen trifft Coleman auf Serhart Koruk, der ebenfalls vom BSV zu RWA wechselte.

Er sei ein talentierter Stürmer, schreiben die Ahlener in einer Mitteilung, "der das Team mit seiner Schnelligkeit und technischen Versiertheit bereichern wird". Derweil werde Nachwuchskeeper Krekeler die Chance erhalten, "sein Talent auf professionellem Niveau zu entfalten und sich weiterzuentwickeln".

Rot Weiss Ahlen: Transfers im Überblick (Stand 11. Juli)

Zugänge: Luka Tankulic (SV Meppen), Alexander Cvetkovic (Eintracht Trier), Yasin Altun (SV Lippstadt), Oktay Dal (Wuppertaler SV), Derrick Kyere, Kosuka Tsuda (beide 1. FC Kaan-Marienborn). Serhart Koruk, Kevin Coleman (beide BSV Rehden), Maurice Buckesfeld (Rot-Weiß Koblenz), Clinton Asare (VfB Homberg), Luis Ackermann (Victoria Clarholz), Levent Öztürk (Preußen Münster U19), Erik Lanfer (FC Schalke 04 U19), Emmanuel De Lemos, Lukas Krekeler (beide eigene U19)

Abgänge: André Dej (TuS Bövinghausen), Jan Holldack (1. FC Bocholt), Hüseyin Bulut (Wuppertaler SV), Gianluca Marzullo (Sportfreunde Lotte), Patrik Twardzik (FC Gütersloh), Christian Skoda (FSV Schöningen), Mike Pihl (Lüner SV), Pascal Itter (FC Kray), Davud Tuma (SC Wiedenbrück), Mordecai Zuhs (SV Rödinghausen), Elvin Kovac (1. CfR Pforzheim), Elmar Skrijelj (Westfalia Rhynern), Felix Schlüsselburg, Kevin Kahlert, Francis Ubabuike, Tobias Reithmeir, Lloy-Addo Kuffour, Till Brinkmann (alle Ziel unbekannt), Dominik Klann (1. FC Bocholt)