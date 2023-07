1. FC Düren: Zugänge fünf und sechs - beide kennen die Regionalliga bereits

Der 1. FC Düren hat zwei neue Spieler unter Vertrag genommen. Außerdem wird das Trainerteam von Chefcoach Boris Schommers verstärkt.

Knapp drei Wochen vor dem Start der Saison in der Regionalliga West ist der 1. FC Düren erneut auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Gleich zwei Neuzugänge verkündete der Verein, der zwischenzeitlich um die Lizenz für die kommende Saison zittern musste, am Montag.

David Winke kommt vom belgischen Zweitligisten KMSK Deinze, Julijan Popovic vom Regionalliga-Nord-Absteiger BSV Rehden.

Wobei Winke kein richtiger Neuzugang ist. Der 23-jährige Defensivspieler verbrachte bereits die vergangene Rückrunde auf Leihbasis beim FCD (acht Einsätze) - und überzeugte die Verantwortlichen offenbar von einer festen Verpflichtung.

Bevor der Innenverteidiger vor einem Jahr nach Belgien ging, hatte er die Regionalliga West bereits kennengelernt - im Trikot des Bonner SC und der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln. Insgesamt bringt er die Erfahrung von 74 Einsätzen in dieser Spielklasse mit.

Auch Rechtsverteidiger Popovic hat bereits seine Spuren in der West-Staffel hinterlassen. Nach seiner Jugendzeit bei Bayer Leverkusen stand er für die SG Wattenscheid und Rot-Weiß Oberhausen auf dem Rasen. Die vergangenen beiden Jahre verbrachte der 24-Jährige in Rehden, wo er den Abstieg in der abgelaufenen Saison nicht verhindern konnte.

Popovic kommt auf 57 Partien in der Nord-Staffel und 25 Einsätze im Westen. Weitere sollen nach der Sommerpause im Trikot des 1. FC Düren hinzukommen.

Zudem stellt der Klub sein Trainerteam breiter auf. Martin Grund verstärkt den Stab um Chefcoach Boris Schommers. Zuletzt war der 33-Jährige für die U17 von Viktoria Köln verantwortlich.

1. FC Düren: Transfers im Überblick (Stand 10. Juli)

Zugänge: David Winke (KMSK Deinze), Marcel Damaschek (Alemannia Aachen), Julijan Popovic (BSV Rehden), Max Schreiber (Auersmacher), Mustapha Chahrour (Sportfreunde Düren), Ibish Ibishi (BW Friesdorf)

Abgänge: Markus Wipperfürth (Bonner SC), Marc Brasnic (Alemannia Aachen), Philipp Simon, Jannik Becker (beide Teutonia Weiden), Finn Stromberg (FC Wegberg-Beeck), David Bors (Eintracht Hohkeppel), Adis Omerbasic, Mike Owusu (beide Ziel unbekannt), Patrick Bade (Karriereende)