Wuppertaler SV: 2:0-Führung im Test verspielt, Verletzungssorgen um Duo

Der Wuppertaler SV bereitet sich auf die kommende Regionalliga-Saison vor. Zuletzt gab es ein 2:2 in einem Test in den Niederlanden - und zwei angeschlagene Spieler.

Im vierten Testspiel der Sommervorbereitung hat der Wuppertaler SV erstmals unentschieden gespielt.

Im Gastspiel bei der zweiten Mannschaft des FC Utrecht verspielte der WSV eine 2:0-Pausenführung und nahm am Ende ein 2:2 mit zurück ins Bergische Land. Die Partie wurde am Samstag bei hochsommerlichen Temperaturen unter Ausschluss von Zuschauern in der zentralholländischen Stadt ausgetragen.

Wenig erfreulich für den Wuppertaler Trainer Hüzeyfe Dogan: Mit Philipp Hanke und Lukas Demming verletzten sich gleich zwei Spieler - sie mussten im zweiten Durchgang angeschlagen ausgewechselt werden. Noch ist unklar, wie schwerwiegend die Blessuren sind.

Mittelfeldmann Demming klagte über Probleme an den Adduktoren - derartige Beschwerden hatten ihn im vergangenen Jahr schon länger außer Gefecht gesetzt. Bei Hanke machte das Knie Probleme.

Hagemann und Marceta treffen für den WSV

"Ich hoffe, dass es nicht ganz so schlimm ist. Ich kann noch nicht viel dazu sagen", sagte Coach Dogan nach Abpfiff gegenüber der Westdeutschen Zeitung.

Und mit Blick auf das Spiel sagte der 42-Jährige, dass er "zwei unterschiedliche Halbzeiten" gesehen habe. "In der ersten Halbzeit waren wir souverän und dominant, haben sehr schöne Tore erzielt und wenig zugelassen."

Denn Kevin Hagemann hatte die Rot-Blauen schon früh in Führung gebracht (13.). Den zweiten Treffer steuerte Damjan Marceta bei (37.). Semir Saric hatte beide Vorlagen geliefert.

Doch nach der Pause und einigen Wechseln konnte der WSV nicht an den Auftritt in den ersten 45 Minuten anknüpfen. "Wir hatten einen kleinen Bruch im Spiel", erklärte Dogan gegenüber der WZ. Und den nutzte der niederländische Zweitligist. Mit Toren in der 69. und 79. Minute kam Utrecht zurück ins Spiel.

Dogan: "Wir haben die Ordnung verloren und zwei Gegentore kassiert. Wir werden daran arbeiten müssen, dass wir die Verteidigung in der Box noch souveräner gestalten."

Das werden die Wuppertaler ab Montag (10. Juli) im Trainingslager in Willingen tun. Der nächste Test steht am kommenden Samstag (15. Juli) an. Es geht gegen den künftigen Ligakonkurrenten SC Paderborn II.