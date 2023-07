Testspiele: Zehn-Tore-Spektakel beim WSV - Schalke II und BVB-U19 verlieren

Am Mittwoch wurde ordentlich getestet. Ein kleiner Überblick.

Das spektakulärste Testspiel gab es am Mittwoch zwischen dem Westfalen-Oberligisten ASC 09 Dortmund und dem Regionalliga-Spitzenteam Wuppertaler SV. Zehn Tore fielen beim 6:4-Erfolg der Bergischen.

Es war das dritte Testspiel für den WSV in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Regionalliga West. Der erste Test wurde 2:0 gegen Fortuna Köln gewonnen, am Wochenende gab es eine 1:2-Niederlage beim Zweitligisten SC Paderborn.

Beim ASC sahen die Zuschauer schon zur Pause neun Treffer, der WSV führte mit 5:4. Phil Beckhoff (2), Lukas Demming, Tobias Peitz, Jef Tchouangue und Kevin Hagemann trafen für die Wuppertaler. Für den ASC waren Luis Weiß mit einem Dreierpack und Josue Santo erfolgreich.

So spielte der WSV vor der Pause: Patzler - Hagemann, Altuntas, Pytlik, Dams, Hanke - Peitz, Rodrigues Pires, Demming - Beckhoff, Bulut

So spielte der WSV nach dem Wechsel: Patzler - Göckan, Tunga, Schweers, Altuntas - Itter, Ercan, Saric, Korzuschek - Bulut, Tchouangue

Die weiteren Partien am Mittwoch in der Übersicht

Der FC Schalke verlor seine Testpartie gegen die U23 von Hannover 96 mit 1:3. Kelsey Meisel war für Schalke erfolgreich.

Die U21 des SC Paderborn, gerade in die Regionalliga West aufgestiegen, gewann seine Testpartie gegen den kommenden Ligakonkurrenten SC Wiedenbrück mit 2:1.

West-Regionalligist Fortuna Köln verlor trotz des Führungstreffers von Timo Hölscher beim Drittliga-Absteiger Jahn Regensburg mit 1:2.

Die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf musste sich Kickers Offenbach - mit dem ehemaligen RWE-Trainer Christian Neidhart - mit 1:3 geschlagen geben.

Die U19 von Borussia Dortmund testete gegen den Westfalen-Oberligisten Victoria Clarholz. Am Ende gab es ein 2:1 für Clarholz.

In einer weiteren Partie gewann der Oberliga-Aufsteiger Türkspor Dortmund gegen den Westfalenligisten Lüner SV mit 2:1.