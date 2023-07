1. FC Bocholt: Hirsch freut sich auf Schalke - "Wir haben hier ein großes S04-Einzugsgebiet"

Seit dem 16. Juni befindet sich Regionalligist 1. FC Bocholt im Training. Am Donnerstag kommt der FC Schalke 04 ins altehrwürdige Stadion Hünting.

Dietmar Hirsch, Trainer des 1. FC Bocholt, ist schon mehr als zwei Wochen mit seinen Jungs im Trainingsbetrieb. Am 16. Juni startete der Regionalligist in die Vorbereitung.

Ein Spiel, 5:1 gegen Drittliga-Absteiger SV Meppen, bestritt die neuformierte Bocholter Mannschaft - 15 Zugänge (!) - bisher. Nun kommt am Donnerstag (6. Juli, 18 Uhr, RevierSport-Liveticker) der FC Schalke 04.

Wir haben mit dem 51-jährigen Hirsch, der einst beim MSV Duisburg auch mit Schalkes Mike Büskens zusammenspielte, gesprochen.

Dietmar Hirsch, wie waren die ersten Tage für Sie in Bocholt?

"Ich konnte mir von den Leuten, der Infrastruktur schon frühzeitig ein Bild machen. Ich habe hier sehr offene und freundliche Menschen vorgefunden. Das passt auch zu meinem Charakter. Wir haben mit Christopher Schorch viele neue Spieler verpflichtet und versuchen das alles jetzt in eine Form zu bringen."

Sie sprechen die Zugänge an: Es sind auch Spieler aus dem Ausland gekommen. Wir kam es zu diesen Transfers?

"Wenn man jetzt finanziell nicht so auf Rosen gebettet ist, dann muss man andere Wege finden und auch mal quer denken. Christopher und ich haben viele Kontakte im Fußball und so kommt man dann auch mal auf die Idee Spieler aus den Niederlanden oder einen Torwart aus Luxemburg zu holen. Wir sind mit unserem Kader bisher sehr zufrieden."

Ist die Mannschaft denn komplett?

"Wir suchen noch einen Torwart und werden vielleicht noch auf eventuelle Schwachstellen, die wir in der Vorbereitung feststellen, reagieren. Aber ansonsten sind wir komplett. Wir planen mit 22 Feldspielern und drei Torhütern."

Der FC Schalke 04 kommt am Donnerstag. Wie groß ist die Vorfreude?

"Wie sehr sich die Menschen hier in der Umgebung freuen, beweist ja der Fakt, dass alle 3500 Karten innerhalb von zwei Stunden vergriffen waren. Wir haben hier ein großes Schalke-Einzugsgebiet. Aber auch wir als Mannschaft freuen uns natürlich, dass wir uns gegen solch einen renommierten Klub messen dürfen. Als Trainerteam wollen wir wertvolle sportliche Erkenntnisse herausziehen."

Welches Ergebnis wäre denn für Bocholt gut?

"Das Ergebnis ist nicht so wichtig. Wichtiger wird sein, dass wir auch gegen Schalke zeigen, welche Idee wir vom Fußball haben, wie wir auch in der Regionalliga spielen wollen. Klar: Der Gegner wird ein bisschen schneller sein. Aber wir wollen auch Akzente setzen und, wie gesagt, unsere Idee vom Fußball auf den Rasen bringen."

Mit Simon Terodde wird ein gebürtiger Bocholter für Schalke auflaufen. Wird er in Manndeckung genommen?

"Nein. Manndeckung gibt es heute nicht mehr. Wie Schalke jetzt hier spielt, weiß man auch nicht. In Spelle haben sie komplett durchgewechselt. Wir haben auch 20 Spieler, die eingesetzt werden. Simon Terodde ist natürlich einer der Top-Stürmer in der 2. Liga und er ist immer gefährlich. Die Zuschauer werden sich freuen ihren Simon in Bocholt zu begrüßen."

Was trauen Sie Schalke in der 2. Bundesliga zu?

"Schwer zu sagen. Diese 2. Liga ist nicht einfach zu spielen. Der Hamburger SV wird im sechsten Anlauf den Aufstieg anpeilen, dann will auch die Hertha aus Berlin wieder hoch und so Überraschungsmannschaften wie in der vergangenen Saison Darmstadt oder Heidenheim gibt es auch in jeder Spielzeit. Es wird nicht einfach für Schalke. Aber ich wohne jetzt auch wieder in Rheinberg und sehe ja, wie die Menschen mit Schalke fiebern. Auch ich hege zu jedem Ruhrpott-Klub Sympathien und wünsche dementsprechend auch Schalke eine erfolgreiche Saison."