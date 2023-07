Fortuna Düsseldorf: U23 verpflichtet Torwart, Innenverteidiger und Mittelfeldspieler

Die U23-Regionalliga-Mannschaft des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf hat noch einmal drei neue Spieler an Land gezogen.

Mit Seymour Fünger konnte die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf einen Mann aus der 3. Liga für die kommende Regionalliga-Saison verpflichten. Der 21-jährige Innenverteidiger wechselt vom Drittligisten Hallescher FC an den Flinger Broich.

Fünger wurde im Nachwuchsleistungszentrum von Bayer 04 Leverkusen ausgebildet. Den 1,91 Meter großen Defensivspieler zog es 2021 aus der Leverkusener U19 zu Fortuna Köln. Im vergangenen Sommer folgte der Schritt zum Halleschen FC in die 3. Liga. In seiner Karriere kommt Fünger bislang auf insgesamt neun Drittliga-Spiele (ein Tor), 19 Einsätze in der Regionalliga West sowie 40 Junioren-Bundesliga- und drei Youth-League-Spiele.

Stefan Vollmerhausen, Sportlicher Leiter des Düsseldorfer Nachwuchsleistungszentrums, sagt: "Seymour ist ein spannender Spieler, der unserer Defensive zusätzliche Stabilität verleihen wird. Wir sind schon länger an ihm interessiert und freuen uns, dass er sich für den Wechsel zu uns an den Flinger Broich entschieden hat. Er hat bereits Erfahrungen in der Regionalliga und der 3. Liga gesammelt und wir trauen ihm zu, sich noch weiterzuentwickeln."

Neben Fünger nahmen die Düsseldorfer zwei weitere Neuzugänge für ihre U23 unter Vertrag. Venhar Ismailji und Tobias Pawelczyk ergänzen die Mannschaft von Nico Michaty in der neuen Saison.

Ismailji spielte bereits in seiner Jugend bis 2018 für die Fortuna. In den vergangenen fünf Jahren lief er für die SG Unterrath, den KFC Uerdingen und den VfB Hilden auf. In der letzten Saison kam der 18-jährige Mittelfeldspieler für Fortunas Partnerverein Hilden auf 18 Einsätze in der A-Junioren-Bundesliga.

Pawelczyk wurde beim 1. FC Köln ausgebildet und spielte in den vergangenen beiden Jahren für die U19 des SV Wehen Wiesbaden. Der Torhüter geht nun seine ersten Schritte im Seniorenfußball und komplettiert das Torwart-Team von Fortunas U23.

"Mit Venhar Ismailji und Tobias Pawelczyk konnten wir zwei interessante Spieler mit Perspektive für uns gewinnen. Beiden trauen wir zu, bei uns Fuß im Seniorenfußball zu fassen. Wir freuen uns, dass sie uns in der kommenden Saison verstärken", erklärt Vollmerhausen.