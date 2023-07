Der 1. FC Bocholt hat ein neues Mitglied für sein Trainerteam vorgestellt. Es handelt sich um einen Torwartcoach.

Kay Hödtke ist neuer Torwart-Trainer des Regionalligisten 1. FC Bocholt. Der 46-Jährige wird damit Nachfolger von Kai Henkel, mit dem die Zusammenarbeit vorzeitig beendet wurde.

Hödtke war zuletzt Torwart-Trainer des Nord-Regionalligisten Blau-Weiß Lohne. Zuvor arbeitete er auch schon für den Wuppertaler SV.

Christopher Schorch, Geschäftsführer Sport und Organisation, erklärt: "Kay passt menschlich perfekt in unser Trainerteam und zur Mannschaft. Ich kenne ihn schon seit einigen Jahren und weiß, welche fachlichen Qualitäten er im Torwartspiel besitzt. Wir sind sehr glücklich, diese so wichtige Position so stark neu besetzen zu können."

Kay Hödtke ergänzt: "Ich bin dankbar für die Möglichkeit, in dieser tollen Liga, mit diesem coolen Verein arbeiten zu dürfen. Die Gespräche mit Dietmar Hirsch und Christopher Schorch waren auf absoluter Augenhöher und sehr motivierend. Lasst uns den 1. FC Bocholt zu einer festen Größen in der Regionalliga West machen!"

1. FC Bocholt: Transfers im Überblick (Stand: 3. Juli)

Zugänge: Lucas Fox (F91 Düdelingen), Jan Holldack (RW Ahlen), Noah Salau, Isaak Akritidis (beide Wuppertaler SV), Florian Mayer, Ali Barak (beide Roda JC), Dominik Klann, Willi Reincke (beide SC Verl), Dildar Atmaca (Preußen Münster), Bogdan Shubin (beide FC Schalke 04 II), Brian Campmann (De Treffers), Leon Gino Schmidt (SF Lotte), Haris Mesic (Graafschap U21), Dustin Heveling (eigene U19), Jan Wellers (Fortuna Köln)

Abgänge: Mika Hanraths (Alemannia Aachen), Gordon Wild (TuS Bövinghausen), Kevin Grund; Marcel Platzek, Sebastian Wickl (SV Schermbeck), Leander Goralski (Bonner SC), Jeffrey Obst (FC Gütersloh), Tim Winking (Spvg Schonnebeck), Andre Bugla (BW Dingden), Dario Schumacher (TVD Velbert), Jona Scholz (SV Sonsbeck), Max Mahn (PSV Wesel), Sascha Voelcke (Rot-Weiss Essen, war ausgeliehen), Stephane Mvibudulu (Ziel unbekannt)