RWO: Steuerbüro auf der Brust, Ultras auf der Hose, Karten für BVB-Hit sind gefragt

Auch für die neue Saison in der Regionalliga West hat Rot-Weiß Oberhausen seine Trikotbrust verlost.

Bei der Aktion „DA STEHST DU DRAUF!“ hatte jede und jeder die Gelegenheit, die rot-weiße Trikotbrust in der kommenden Saison zu zieren. RWO bot Firmen und Privatpersonen hierfür Werbepakete an. Zusätzlich gab es mit dem "20 Fans für RWO"-Paket die Möglichkeit, als Fan in einer Art "Crowdfunding" mit einem kleinen Budget es auch auf die Trikotbrust zu schaffen:

Am Donnerstag fand nun die Verlosung statt. Losfee Dana Binder zog den glücklichen Gewinner. Und neuer Brustsponsor der Kleeblätter ist nun das Steuerbüro Cynthia Kornblum, das sich über den Hauptpreis im Wert von 150.000 EUR freuen darf.

Platz 2 und das damit verbundene Hosensponsoring ging an die Fangruppierung „Semper fidelis“ und über den dritten Platz und damit ein Spieltagssponsoring durfte sich die ABW Anlagenbau GmbH freuen.

Hier alle zehn Gewinner im Überblick:

Platz – Brustsponsoring: Steuerbüro Cynthia Kornblum

Platz – Hosensponsoring: Fangruppierung „Semper fidelis“

Platz – Spieltagssponsoring: ABW Anlagebau West GmbH

Platz – Business-Mitgliedschaft inkl. zwei Casino-Dauerkarten: JZU Specijalna bolnica „Mljecanica“

Platz – Werbebande in der 1. Reihe im Stadion: TGZ GmbH

Platz – exklusives Mannschaftstraining mit dem Cheftrainer der 1. Mannschaft für Unternehmen und Mitarbeiter: des-tec GmbH

Platz – Bannerwerbung auf der RWO-Homepage: Contact GmbH

Platz – Business-Mitgliedschaft inkl. zwei VIP-Dauerkarten: Niederrhein GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Platz – Business-Mitgliedschaft inkl. zwei VIP-Dauerkarten: JFconcept GmbH

Platz – rot-weißer Fußballsamstag für Unternehmen und Mitarbeiter bei einem Heimspiel: BJK GmbH

STOAG-Tribüne gegen den BVB fast ausverkauft

Am 19. Juli (18 Uhr) trifft Rot-Weiß Oberhausen in einem Testspiel auf Borussia Dortmund. Und der Andrang ist groß. Die STOAG-Tribüne ist dabei schon fast ausverkauft. Nur noch knapp 200 Sitzplätze stehen auf dieser zur Verfügung. Die Stadiontore öffnen am Spieltag um 16:30 Uhr.

Tickets für die Partie gibt es im RWO-Ticketshop. Zusätzlich auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen, wie im in den Filialen der Tourist-Info im Westfield-Centro und am Oberhausener Hauptbahnhof. In der RWO-Geschäftsstelle sind keine Tickets verfügbar.