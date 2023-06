Rot Weiss Ahlen: Zugang Nummer zwölf - Mittelfeldspieler kommt

Rot Weiss Ahlen hat seinen Kader noch einmal mit einem Mittelfeldspieler bereichert. Im Nachwuchs spielte er bei internationalen Topklubs.

Rot Weiss Ahlen hat Alexander Cvetkovic von Regionalliga-Südwest-Absteiger Eintracht Trier verpflichtet. In der vergangenen Saison absolvierte er für die Moselstädter zwölf Begegnungen (zwei Tore).

Der 26-Jährige, der die kroatische und auch die englische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde in London geboren und kam schon viel herum.

Er sammelte schon Erfahrungen in der kroatischen 1. Liga und stand bei Dragovoljac sowie HNK Sibenik unter Vertrag. In der Jugend war Cvetkovicr im Nachwuchs von Blauw-Zwart (2001-2003), HVV Den Haag (2003-2005) und Quick (2005) in den Niederlanden sowie in England für West Ham (2006-2008), Tottenham Hotspurs (2008-2011) Manchester United (2011-2013), Norwich (2013) und Wigan (2014-2015) aktiv war.

"Wir sind zuversichtlich, dass Cvetkovic mit seinem Talent und seiner Erfahrung eine positive Wirkung auf die Mannschaft haben wird. Seine Fähigkeit sowohl defensiv als auch offensiv zu agieren, macht ihn zu einem äußerst flexiblen Spieler, der verschiedene Rollen im Team übernehmen kann. Wir freuen uns, dass wir die Verpflichtung realisieren konnten", sagt Orhan Özkara, Sportchef des Regionalliga-West-Klubs Rot Weiss Ahlen.

Der Vorbereitungsplan von Rot Weiss Ahlen im Überblick:

01.07.2023 – 14 Uhr: FC U Craiova 1948 (Trainingslager in Goch)

07.07.2023 – 14 Uhr: DSC Arminia Bielefeld (Auswärts)

09.07.2023 – 14 Uhr: SG Bockum-Hövel (Auswärts)

15.07.2023 – 14 Uhr: Lüner SV (Heim)

16.07.2023 – 14 Uhr: Sportfreunde Lotte (Heim)

22.07.2023 – 14 Uhr: Mülheimer FC 97 (offizielle Saisoneröffnung)

29.07.2023 – 14 Uhr: 1. Spieltag Regionalliga West

Die Zu- und Abgänge von Rot Weiss Ahlen im Überblick:

Zugänge: Derrick Kyere, Kosuke Tsuda (beide 1. FC Kaan-Marienborn), Luis Ackermann (Victoria Clarholz), Oktay Dal (Wuppertaler SV), Luka Tankulic (SV Meppen), Levent Taylan Öztürk (SC Preußen Münster U19), Clinton Asare (VfB Homberg), Serhat Koruk (BSV Schwarz-Weiß Rehden), Yasin Altun (SV Lippstadt 08), Emanuel De-Lemos (eigene U19), Maurice Buckesfeld (Rot Weiss Koblenz), Alexander Cvetkovic (Eintracht Trier)

Abgänge: Jan Holldack (1. FC Bocholt), Mike Pihl (Lüner SV), Pascal Itter (FC Kray), Patrik Twardzik (FC Gütersloh), Dominik Klann (SC Verl, war ausgeliehen), Mordecai Zuhs (SV Rödinghausen), Gianluca Marzullo (Sportfreunde Lotte)