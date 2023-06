Wuppertaler SV: Zugang Nummer 14! Verstärkung aus der 3. Liga - Innenverteidiger kommt

Der Wuppertaler SV hat seinen nächsten neuen Spieler verpflichte. Es handelt sich bereits um den 14. Zugang dieses Sommers.

Der Wuppertaler SV hat Ilhan Altuntas unter Vertrag genommen. Der 20-jährige Abwehrspieler wechselt von Viktoria Köln an die Hubertusallee und wird ab sofort die WSV-Defensive verstärken.

Altuntas konnte in der letzten Rückrunde Erfahrungen beim FC Rot-Weiss Koblenz sammeln, wo er in der Regionalliga Südwest in 14 Spielen zum Einsatz kam. Den Koblenzer Abstieg in die Oberliga konnte aber auch der Innenverteidiger nicht verhindern. Für Viktoria Köln kam das Eigengewächs vom Höhenberg zu lediglich zwei Drittliga-Einsätzen. Nun folgt der feste Wechsel zum WSV.

Der 1,87 Meter große Altuntas überzeugte nicht nur im Probetraining, sondern zeigte auch letzte Woche beim Testspiel gegen Fortuna Köln eine starke Leistung.

"Ilhan ist ein junger entwicklungsfähiger Spieler, der schon einige Einsätze in der Regionalliga vorweisen kann. Zudem ist er sehr ehrgeizig, und hat viel Potenzial nach oben", lobt WSV-Cheftrainer Hüzeyfe Dogan

Altuntas ergänzt: "Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich meine Karriere im Seniorenbereich bei einem Klub wie dem Wuppertaler SV fortsetzen kann. Die Regionalliga West und der WSV bieten mir eine herausragende Gelegenheit. Bei jeder Trainingseinheit werde ich mein Bestes geben. Ich bin überzeugt, dass wir in dieser Saison große Ziele vor uns haben."

Wuppertaler SV: Transfers im Überblick (Stand 27. Juni)

Zugänge: Aday Ercan (Borussia Dortmund II), Jef Tchouangue, Mert Temiz (beide eigene U19), Tim Korzuschek (Alemannia Aachen), Damjan Marceta (SV Rödinghausen), Mert Göckan (Fortuna Düsseldorf II), Steve Tunga (SG Wattenscheid 09), Phil Beckhoff (Borussia Mönchengladbach II), Semir Saric (Kickers Offenbach), Davide Itter (VfL Osnabrück), Hüseyin Bulut (Rot Weiss Ahlen), Paul Grave (VfL Bochum, ausgeliehen), Niklas Dams (Borussia Dortmund II), Ilhan Altuntas (Viktoria Köln)

Abgänge: Michele Cordi (ETB SW Essen), Lewin D'Hone (SV Lippstadt), Isaak Akritidis, Noah Salau (beide 1. FC Bocholt), Marco Stiepermann (ASC 09 Dortmund, Jeron Al-Hazaimeh (TuS Bövinghausen), Moritz Montag (Rot-Weiß Oberhausen), Nick Galle (TSV Steinbach Haiger), Bastian Müller (Alemannia Aachen), Oktay Dal (Rot Weiss Ahlen), Semih-Serhat Güler (Hansa Rostock), Valdet Rama (Wacker Obercastrop), Marco Königs, Franz Langhoff, (beide Ziel unbekannt), Roman Prokoph (Karriereende)