Dynamo Dresden verleiht Spieler in die Regionalliga West

Dynamo Dresden hat ein Talent verliehen. Es verbringt die kommende Saison in der Regionalliga West.

Ohne Talent Jonas Saliger wird Dynamo Dresden in die kommende Drittliga-Saison gehen. Der 19 Jahre alte Linksaußen, der zuletzt für die U19 des Traditionsklubs zum Einsatz kam, soll zunächst Spielpraxis im Seniorenbereich sammeln und wird aus dem Grund verliehen: an die zweite Mannschaft des 1. FC Köln in die Regionalliga West.

Das teilten die Vereine am Montag mit. Die Leihe ist für ein Jahr vorgesehen, in Dresden steht Saliger noch bis 2025 unter Vertrag.

"Jonas hat in der abgelaufenen Saison der U19 sehr gute Leistungen gezeigt und konnte dabei besonders seine Torgefahr unter Beweis stellen", sagt Dresdens Sportchef Ralf Becker laut Vereinsmitteilung über Saliger, der in der Nord/Nordost-Staffel der Bundesliga auf elf Torbeteiligungen in 13 Einsätzen kommt (sechs Treffer, fünf Vorlagen).

Becker weiter: "Jetzt ist es wichtig für ihn, Spielpraxis zu sammeln, damit ihm der Schritt aus dem Junioren- in den Männerbereich gelingt. Dazu findet er in Köln unserer Auffassung nach die besten Möglichkeiten vor." Man werde die Leistungen des Offensivmanns aufmerksam verfolgen.

Saliger unterzeichnete bereits im vergangenen Sommer einen Profivertrag in Dresden. Ein Einsatz in der 3. Liga blieb ihm bislang verwehrt. Im September 2022 feierte er sein Debüt für die Profis im Sachsenpokal. Zudem stand der Youngster bereits für die deutsche U19-Nationalmannschaft auf dem Rasen.

Bei den Kölnern ist Saliger der zweite externe Neuzugang für die nächste Spielzeit. Mit Marco Höger wurde zuvor ein erfahrener Routinier von Waldhof Mannheim als Führungsspieler verpflichtet, der früher auch schon für die Kölner Profis spielte.

Dazu kommen mit Meiko Wäschenbach, Max Finkgräfe, Yannick Freischlad, Mike Dreier, Tidiane Toure und Emin Kujovic einige Talente aus der eigenen U19. Mit Evangelos Sbonias hat zudem ein neuer Trainer von Mark Zimmermann übernommen.