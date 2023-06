Regionalliga West: Wuppertaler SV verpflichtet "gewünschten Mittelfeldspieler" aus der 3. Liga

Weiterer Neuzugang für den Wuppertaler SV: Ein Probespieler, der zuletzt in der 3. Liga unter Vertrag stand, wechselt zum Regionalligisten.

Mit vier Probespielern ist der Wuppertaler SV vor einer Woche in die Vorbereitung auf die kommende Regionalliga-Saison gestartet. Einer von ihnen: Aday Ercan. Und der 22-jährige Mittelfeldspieler hat die Verantwortlichen offenbar von seinen Qualitäten überzeugen können. Sie haben Ercan nun fest verpflichtet.

Damit steht der 13. Neuzugang des ambitionierten Viertligisten fest. Ercan spielte zuletzt für die U23 von Borussia Dortmund in der 3. Liga, wo sein Vertrag ausläuft. Beim BVB kam der 1,91-Meter-Mann in der abgelaufenen Spielzeit zu vier Einsätzen. In Wuppertal trifft das frühere Paderborn-Talent auf seinen bisherigen Mitspieler Niklas Dams.

"Wir freuen uns, dass wir unseren gewünschten Mittelfeldspieler für uns gewinnen konnten. Er bringt eine gute Körpergröße und gute technische Fähigkeiten mit", sagt WSV-Sportchef Gaetano Manno. "Trotz seines jungen Alters verfügt er bereits über eine beachtliche Erfahrung, unter anderem durch seine bisherigen Stationen, einschließlich der dritten Liga bei Dortmund."

Ercan kennt aber auch die Regionalliga West bestens. Hier sammelte er vor seinem Wechsel nach Dortmund für den SC Wiedenbrück, in der Meistersaison der Dortmunder Reserve (2020/21) und bei einer Leihe zum SV Rödinghausen im folgenden Jahr insgesamt 48 Einsätze.

"Wir sind froh, dass er sich für uns entschieden hat und hoffen, dass er nun seine Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen kann, um seinen Platz im Team zu finden", betont Manno. "Besonders wichtig ist seine Stärke im Zweikampf, was uns in der Zusammenstellung der Mannschaft wichtig war. Zudem fällt er in die Alterskategorie der U-Spieler. Wir sind gespannt auf seine Entwicklung und wünschen ihm viel Erfolg bei uns."

Wuppertaler SV: Transfers im Überblick (Stand 26. Juni)

Zugänge: Aday Ercan (Borussia Dortmund II), Jef Tchouangue, Mert Temiz (beide eigene U19), Tim Korzuschek (Alemannia Aachen), Damjan Marceta (SV Rödinghausen), Mert Göckan (Fortuna Düsseldorf II), Steve Tunga (SG Wattenscheid 09), Phil Beckhoff (Borussia Mönchengladbach II), Semir Saric (Kickers Offenbach), Davide Itter (VfL Osnabrück), Hüseyin Bulut (Rot Weiss Ahlen), Paul Grave (VfL Bochum, ausgeliehen), Niklas Dams (Borussia Dortmund II)

Abgänge: Michele Cordi (ETB SW Essen), Lewin D'Hone (SV Lippstadt), Isaak Akritidis, Noah Salau (beide 1. FC Bocholt), Marco Stiepermann (ASC 09 Dortmund, Jeron Al-Hazaimeh (TuS Bövinghausen), Moritz Montag (Rot-Weiß Oberhausen), Nick Galle (TSV Steinbach Haiger), Bastian Müller (Alemannia Aachen), Oktay Dal (Rot Weiss Ahlen), Semih-Serhat Güler (Hansa Rostock), Valdet Rama (Wacker Obercastrop), Marco Königs, Franz Langhoff, (beide Ziel unbekannt), Roman Prokoph (Karriereende)