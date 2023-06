SC Paderborn: U21 verpflichtet Abwehr-Riesen und Offensivspieler

Die U21-Regionalligamannschaft des Zweitligisten SC Paderborn hat zwei weitere Zugänge bekanntgegeben.

Wenige Tage nach dem Trainingsauftakt kann die U21 des SC Paderborn mit Tristan Zobel und Presley Pululu zwei weitere Neuzugänge für die Saison 2023/2024 vermelden. Zudem hat Linksverteidiger Jason Tomety-Hemazro seinen Vertrag verlängert und bleibt an der Pader.

Zobel wechselt vom Südwest-Regionalligisten Rot Weiss Koblenz nach Paderborn. Der 1,95 Meter große Innenverteidiger absolvierte in der abgelaufenen Saison 25 Spiele für die Mannschaft vom Deutschen Eck, die abgestiegen ist. Seine fußballerische Ausbildung erhielt der 19-Jährige unter anderem beim 1. FC Kaiserslautern.

Mit Pululu kehrt ein bekanntes Gesicht in Paderborn aus der Saison 2021/2022 zurück. Der 20-Jährige kommt vom Drittligisten SC Verl, wo der aus der Jugend des FC Basel stammende Franzose in der Hinrunde zu fünf Einsätzen kam. In der Rückrunde lief der Offensivspieler auf Leihbasis für den Regionalligisten Hessen Kassel auf.

Zudem bleibt mit Tomety-Hemazro ein Stammspieler der vergangenen Aufstiegsmannschaft dem SCP07 erhalten. Der 2022 vom FC Oberneuland gekommene gebürtige Bremer kam zuletzt in 29 Spielen zum Einsatz.

Nach Adrian Bravo Sanchez (29), der vom SV Rödinghausen kommt und mit dem 24-jährigen Kapitän Bilogrevic aktuell der einzige Ü23-Spieler ist, ist das genannte Duo Zugang Nummer vier und fünf. Zuvor hatten auch schon Offensivakteur Rafael Camprobin Corchero (SG Finnentrop/Bamenohl) und Außenbahnspieler Felix Mensing (SpVgg Vreden) beim Regionalliga-West-Aufsteiger SC Paderborn II Arbeitsverträge unterschrieben.

SC Paderborn II - Kader 2023/2024

Zugänge: Adrian Bravo Sanchez (SV Rödinghausen), Kevin Krumme, Marvin Schulz, Noah Mrosek, Joel Vega Zambrano, Nico Willeke, Ilyas Ansah, Zvonimir Plavcic (alle eigene U19), Felix Mensing (SpVgg Vreden), Rafael Camprobin Corchero (SG Finnentrop/Bamenohl)

Abgänge: Ioannis Tsingos (SC Verl II), Dawyn-Paul Donner (eigene Profis), Christian Strohdiek (Karriereende), Michael Oelkers, Edward Ayertey, Elvin Jashari, Noyan Efe Bayaki, Dong-wan Ryu, In-woo Choi (alle Ziel unbekannt)