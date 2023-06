Regionalliga West: Einstiger Bergisch-Gladbach-Torjäger Serhat Koruk hat neuen Verein gefunden

Rot Weiss Ahlen hat vor seinem Trainingsstart am Montag, 19. Juni, den nächsten neuen Spieler vorgestellt. Einen, der sich in der West-Staffel schon sehr treffsicher zeigte.

Na, kennen Sie noch Serhat Koruk? Fans und Interessierte der Regionalliga West dürfte dieser Name geläufig sein.

In der Saison 2020/2021 traf Koruk für den SV Bergisch Gladbach 09 in 39 Begegnungen 20 Mal und legte vier weitere Tore auf. Kein Wunder, dass der heute 27-Jährige sich vor Angeboten kaum retten konnte.

Er wählte den Gang zum SV Meppen in die 3. Liga. Doch weder in Meppen als auch später beim SC Verl und SV Straelen sowie BSV Schwarz-Weiß Rehden wurde Koruk glücklich.

Bei diesen Stationen kam er zusammengerechnet in 28 Ligaspielen zum Einsatz und erzielte gerade einmal drei Tore. Dem Torjäger ist sein Instinkt abhandengekommen. Nun nimmt er einen neuen Anlauf.

Am Sonntagabend, 18. Juni 2023, stellte Rot Weiss Ahlen Stürmer Koruk als Zugang für die Saison 2023/2024 vor. Er kehrt also in die Regionalliga West zurück. Hier weiß er, wo das Tor steht. Man darf gespannt sein, ob der selbsternannte "El Turco" zu alter Stärke zurückfindet.

"Mit Serhat Koruk haben wir einen erfahrenen Stürmer verpflichtet, der unserem Team zusätzliche Durchschlagskraft im Angriff verleihen wird. Sein scharfer Torinstinkt, sein technisches Können und seine Geschwindigkeit werden unserem Angriffsspiel eine neue Dimension verleihen. Wir sind überzeugt, dass er mit seinem Erfahrungsschatz und seiner Torgefährlichkeit zu einer wertvollen Verstärkung für unser Team wird", setzt RWA-Sportchef Orhan Özkara große Hoffnungen in den neuen Angreifer.

Koruk, der in Köln geboren wurde, durchlief diverse Jugendmannschaften von Fortuna Köln, Troisdorf und des Bonner SC. 2017 suchte er sein Glück in der Türkei. Doch in der Heimat seiner Eltern konnte er sich nicht durchsetzen und kehrte im Sommer 2021 nach Deutschland zum SV Bergisch Gladbach 09 zurück.

Vielleicht ist es für ihn ein gutes Omen, dass er nach der 3. Liga (Meppen, Verl) und Regionalliga Nord (Rehden) nun in die Regionalliga West (hier erlebte er zum Start der Vorsaison nur ein kurzes Intermezzo in Straelen) zurückkehrt.