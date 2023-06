RL West: Wegberg-Beeck stellt 5 Zugänge vor - 1. FC Düren verabschiedet seinen Ka

Die ersten Mannschaften in der Regionalliga West haben das Training aufgenommen, andere Teams planen noch ihre Kader. So der FC Wegberg-Beeck und 1. FC Düren.

Der 1. FC Düren hat nach dem harten Kampf um die Regionalliga-West-Lizenz - RevierSport berichtete - die Personalplanungen aufgenommen und die ersten drei Spieler offiziell verabschiedet.

Dazu zählt unter anderem Jannis Becker. Der 28-jährige Innenverteidiger absolvierte in der vergangenen Saison 15 Spiele in der Regionalliga. "Er hat über 15 Jahren für den 1. FC Düren gespielt hat und der durch absolute Loyalität stets für den Verein und die Fans da gewesen ist. Intensive Gespräche und große Bemühungen reichten leider nicht aus, Jannis für neue Aufgaben im Verein zu gewinnen und zu halten", heißt es von Vereinsseite.

Auch Philipp Simon, der bisher Kapitän der Mannschaft von Trainer Boris Schommers war, sucht eine neue Herausforderung. Der Mittelfeldspieler kam in der letzten Serie auf 21 Einsätze und fünf Tore.

Yannick Marko verlässt den Verein, für den er seit der Jugend spielt, um den nächsten Schritt zu machen und in Freialdenhoven in der Mittelrheinliga sein Können unter Beweis zu stellen. "Mit ihm geht ein Spieler, der wie kein 2. den Verein gelebt hat und als 3. Torwart der 1. Mannschaft immer zur Verfügung stand. Seine Leistungen in der U23 waren herausragend und nicht selten der Garant für Punkte und den Klassenerhalt. Niemals geht man so ganz und irgendwas von euch bleibt hier. Wir hoffen euch noch oft auf der Westkampfbahn zu sehen und seid euch sicher, dass die Tür für euch immer offen ist", mit diesen Worten verabschiedet der Regionalligist das Trio.

FC Wegberg-Beeck: Fünf Zugänge sind fix

Nach den Verpflichtungen von Francisco San Jose (Fortuna Köln U23), Timo Braun (BCV Glesch-Paffendorf), Ron Meyer (Bonner SC) und Yannik Hasenbein (VfL Alfter) gab Beeck den nächsten Zugang bekannt. Der FC Wegberg-Beeck verstärkt seine Abwehr ab sofort mit Innenverteidiger Takahito Ohno. Der 27-jährige wechselt vom FC Hennef zum Regionalliga-Aufsteiger und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben.