Rot Weiss Ahlen: Nächster Neuer! Mittelfeldspieler hat unterschrieben

Rot Weiss Ahlen macht vor dem Trainingsstart in der kommenden Woche noch einmal Dampf auf dem Transfermarkt. Ein Mittelfeldspieler hat am Sonntag, 18. Juni 2023, unterschrieben.

Regionalligist Rot Weiss Ahlen hat Clinton Asare vom Oberligisten VfB Homberg verpflichtet. In der vergangenen Saison bestritt der 21-jährige defensive Mittelfeldspieler 30 Partien und erzielte einen Treffer.

Der gebürtige Bergisch Gladbacher konnte bereits in seiner Jugend sein fußballerisches Können unter Beweis stellen. Seine Ausbildung durchlief er bei namhaften Vereinen wie dem MSV Duisburg, dem VfL Bochum und Rot-Weiss Essen. Insgesamt kommt er auf 23 U17-Bundesligaspiele für Bochum und 24 U19-Bundesliga-Begegnungen für RWE.

Bei den Senioren spielte er bisher bei TuS Koblenz und dem VfB Homberg. Hier kommt er auf 20 Einsätze in der Regionalliga sowie 53 Begegnungen in der Oberliga.

"Asare fand schnell seinen Platz im Team des VfB Homberg und konnte dort wichtige Erfahrungen im Profifußball sammeln. Seine Fähigkeiten als defensiver Mittelfeldspieler kamen dabei voll zum Tragen, und er bewies sich als zuverlässiger Stützpfeiler im Spiel seiner Mannschaft. Nun freuen wir uns, Clinton Asare als Teil der Rot Weiss Ahlen-Familie begrüßen zu dürfen. Sein Wechsel ist ein klares Zeichen für sein Vertrauen in unser Team. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Spielintelligenz, seiner Zweikampfstärke und seiner hervorragenden Übersicht unser Mittelfeld weiter verstärken wird", heißt es von Seiten der Ahlener Verantwortlichen.

Am 19. Juni 2023 wird Daniel Berlinski, neuer Trainer vor Rot Weiss Ahlen, seine Mannschaft das erste Mal zum Training bitten. Aktuell stehen 15 Spieler unter Vertrag. Mit mindestens 20 Feldspielern plus zwei U19-Akteuren - RevierSport berichtete - wollen die Ahlener in die neue Saison gehen.

Zugänge: Derrick Kyere, Kosuke Tsuda (beide 1. FC Kaan-Marienborn), Luis Ackermann (Victoria Clarholz), Oktay Dal (Wuppertaler SV), Luka Tankulic (SV Meppen), Levent Taylan Öztürk (SC Preußen Münster U19), Clinton Asare (VfB Homberg)

Abgänge: Jan Holldack (1. FC Bocholt), Mike Pihl (Lüner SV), Pascal Itter (FC Kray), Patrik Twardzik (FC Gütersloh), Dominik Klann (SC Verl, war ausgeliehen), Mordecai Zuhs (SV Rödinghausen), Gianluca Marzullo (Sportfreunde Lotte)