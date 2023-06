Rot Weiss Ahlen: 1,98-Meter-Riese kommt vom SC Preußen Münster

Rot Weiss Ahlen bastelt weiter an seiner zukünftigen Mannschaft. Der Regionalligist verpflichtete einen "Riesen" aus Münster.

Levent Taylan Öztürk, ein 19-jähriger Innenverteidiger, wird ab sofort das Trikot von Rot Weiss Ahlen tragen. Öztürk wechselt aus der U19 des SC Preußen Münster zum West-Regionalligisten.

Der gebürtige Münsteraner, der 1,98 Meter groß ist, hat bereits in jungen Jahren seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Öztürk fiel bereits im Alter von 17 Jahren den Trainern der Profimannschaft von Preußen Münster auf und durfte regelmäßig mit ihnen trainieren. Zudem konnte er auch Einsätze bei der U23 verzeichnen. Hier kam er in der Oberliga-Saison 2022/2023 auf zwei Einsätze über insgesamt 120 Spielminuten.

"Technisch versiert und mit einer bemerkenswerten Schnelligkeit ausgestattet, zeigt Öztürk ein außergewöhnliches Talent für sein Alter. Seine Fähigkeiten als Innenverteidiger machen ihn zu einer wertvollen Verstärkung für unser Team. Wir sind überzeugt, dass er eine wichtige Rolle in der zukünftigen Erfolgsgeschichte spielen wird", sagt Orhan Özkara, Sportchef der Ahlener.

Özkara erklärt weiter: "Der Transfer von Levent Taylan Öztürk unterstreicht die Ambitionen von Rot Weiss Ahlen, junge Talente zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich auf professionellem Niveau weiterzuentwickeln. Mit Öztürk haben wir einen vielversprechenden Spieler gewonnen, der das Potenzial hat, in Zukunft auf höchstem Niveau zu spielen."

Am 19. Juni 2023 wird Daniel Berlinski, neuer Trainer vor Rot Weiss Ahlen, seine Mannschaft das erste Mal zum Training bitten. Aktuell stehen 15 Spieler unter Vertrag. Mit mindestens 20 Feldspielern plus zwei U19-Akteuren - RevierSport berichtete - wollen die Ahlener in die neue Saison gehen.

Zugänge: Derrick Kyere, Kosuke Tsuda (beide 1. FC Kaan-Marienborn), Luis Ackermann (Victoria Clarholz), Oktay Dal (Wuppertaler SV), Luka Tankulic (SV Meppen), Levent Taylan Öztürk (SC Preußen Münster U19)

Abgänge: Jan Holldack (1. FC Bocholt), Mike Pihl (Lüner SV), Pascal Itter (FC Kray), Patrik Twardzik (FC Gütersloh), Dominik Klann (SC Verl, war ausgeliehen), Mordecai Zuhs (SV Rödinghausen), Gianluca Marzullo (Sportfreunde Lotte)