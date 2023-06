SV Lippstadt: Nächster Neuer - Ehemaliges Talent von Borussia Dortmund kommt

Der SV Lippstadt 08 hat den nächsten Zugang vorgestellt. Es kommt ein Mittelfeldmann eines bisherigen Liga-Konkurrenten.

Der SV Lippstadt 08 hat den 20-jährigen Tim-Luca Zimpel unter Vertrag genommen. Der Siegerländer kommt vom Tabellenfünften, dem 1.FC Kaan-Marienborn, der sich in die Kreisliga C zurückzieht, nach Lippstadt.

"Tim steht am Anfang seiner Karriere und bringt alles mit, um nach seinen ersten Erfahrungen in der Regionalliga nun den nächsten Schritt zu gehen. Ich freue mich riesig, dass er diesen bei uns machen will, denn auch in seinem Fall waren wir nicht der einzige Interessent. Er hat sich im Laufe der Rückrunde bei einer der Top-Mannschaften der Liga als Stammkraft durchgesetzt. Das will schon was heißen. Ich sehe in ihm eine extreme Verstärkung für unsere Mannschaft", sagt SVL-Sportchef Dirk Brökelmann.

Zimpel, der bereits im Alter von vier Jahren beim SV Dreis-Tiefenbach mit dem Kicken begann, machte 2011 die Sportfreunde Siegen auf sich aufmerksam. Es folgte 2015 der Wechsel in das Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Dortmund.

Nach weiteren vier Jahren zog es Zimpel dann zu Borussia Mönchengladbach. Im vergangenen Sommer folgte der Sprung in den Seniorenbereich, als er beim 1.FC Kaan-Marienborn unterschrieb. Am vierten Spieltag feierte der damals 19-Jährige beim Auswärtsspiel in Lippstadt sein Debüt. Insgesamt absolvierte er in der abgelaufenen Saison 14 Spiele (ein Tor, zwei Vorlagen) in der Regionalliga West.

Nach dem freiwilligen Rückzug aus der Regionalliga verlässt der defensive Mittelfeldspieler nun den 1.FC Kaan-Marienborn und kommt zum SVL.

Der Kader 2023/2024 des SV Lippstadt 08 im Überblick:

Tor: Christopher Balkenhoff, Steffen Westphal, Benjamin Aust

Abwehr: Luis Allmeroth, Maximilian Fischer, Ali Cirak, Elias Demirarslan (beide SC Preußen Münster II), Kiyan Sadeghi (eigene U19)

Mittelfeld: Phil Josef Mehn, Lars Holtkamp, Fatih Ufuk, Seung-won Lee, Hakim Traore, Lewin D‘Hone (Wuppertaler SV), Fabian Lichte, Joep Munsters, Niek Munsters (beide SV Straelen), Maximilian Franke (SC Verl, ausgeliehen), Tim-Luca Zimpel (1. FC Kaan-Marienborn)

Angriff: Viktor Maier, Wladimir Wagner, Gerrit Kaiser, Louis Neugebauer (eigene U19)