FC Gütersloh: Routinier mit Zweitliga-Erfahrung kommt vom 1. FC Kaan-Marienborn

Regionalliga-Aufsteiger FC Gütersloh bastelt am Kader für die kommende Saison. Nun wurde ein Mann mit massig Erfahrung präsentiert.

Der FC Gütersloh hat sich nach dem Aufstieg in die Regionalliga West mit Julian Schauerte verstärkt. Der 35-Jährige lief in der vergangenen Spielzeit für den 1. FC Kaan-Marienborn auf und verhalf dem Aufsteiger zu einem starken fünften Platz.

Aufgrund der verschärften Lizenzauflagen für die Regionalliga West entschied sich der Verein allerdings für einen Rückzug in die Kreisliga C. Diesem Wunsch wurde nach langem Hin und Her auch entsprochen.

Für Schauerte wiederholt sich damit also die Mission aus dem Vorjahr. Wieder soll der erfahrene Rechtsverteidiger, der für Fortuna Düsseldorf und den SV Sandhausen 171 Zweitliga-Einsätze (drei Tore, 18 Vorlagen) sammelte, einem Liganeuling zu einer möglichst stabilen Saison verhelfen.

Im Anschluss an seine Stationen in der 2. Bundesliga ging es für den bei Bayer Leverkusen ausgebildeten Rechtsfuß über KAS Eupen (Jupiler Pro League) zu Preußen Münster. Schon dort sammelte er nach dem Drittliga-Abstieg bereits Regionalliga-Erfahrung, die er im vergangenen Jahr ausbauen konnte (insgesamt 101 Spiele, sieben Tore, sieben Vorlagen).

Schauerte soll den Aufsteiger anführen

Ein entscheidender Punkt für die Verpflichtung, wie FCG-Trainer Julian Hesse in einer Pressemitteilung erklärte: „Wir wollen auch Spieler holen, die zuletzt Stammspieler waren und die Regionalliga kennen.“

Dazu verwies der Coach auch auf Schauertes Qualitäten als Leader. „Julian hat eine tolle Karriere hingelegt und war bei Preußen Münster Kapitän. Wir holen ihn nicht nur als Außenverteidiger, sondern auch als Führungspersönlichkeit in der Abwehrkette. Er soll organisieren und unserem Spiel Struktur geben. Ähnlich wie Kevin Freiberger sollen die jungen Spieler sich an ihm und seiner professionellen Einstellung orientieren“

Der Rechtsverteidiger ist nach Armin Pjetrovic bereits der zweite Neuzugang aus Kaan-Marienborn. Er unterschreibt zunächst für eine Spielzeit.

Die Transfers des FC Gütersloh im Überblick:

Zugänge: Patrik Twardzik (Rot Weiss Ahlen), Lennard Rolf (Delbrücker SC), Tim Matuschewsky (SC Verl II), Hendrik Lohmar (SC Wiedenbrück), Armin Pjetrovic, Julian Schauerte (beide 1. FC Kaan-Marienborn)

Abgänge: Alexander Bannink (TuS Bersenbrück), Janik Steringer, Samy Benmbarek (beide SF Lotte), Christian Will (FC Isselhorst), Tekin Gencoglu (Türkspor Dortmund), Nils Köhler, Nico Bartling (beide Ziel unbekannt)