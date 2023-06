SC Wiedenbrück: 57-maliger Drittligaspieler kommt - Kaderplanung nun abgeschlossen

Der SC Wiedenbrück hat einen weiteren Neuzugang präsentiert. Damit hat der Regionalligist seine Personalplanung nach eigenen Angaben abgeschlossen.

Es dauert noch gut sechs Wochen, ehe die neue Saison in der Regionalliga West beginnt. Der SC Wiedenbrück, der an diesem Donnerstag (15. Juni) das Training wieder aufnimmt, kann entspannt in die Sommervorbereitung gehen.

Denn wie der SCW am Montagabend mitteilte, ist die Kaderplanung für die anstehende Spielzeit abgeschlossen. Das letzte Puzzlestück trägt den Namen Davud Tuma. Der Flügelspieler wird künftig im Trikot der Ostwestfalen auflaufen. Er kommt vom Ligakonkurrenten Rot Weiss Ahlen.

"Er wird unsere Mannschaft sicherlich bereichern können. Wir freuen uns auf dich, David", schreiben die Wiedenbrücker bei Facebook zur Verpflichtung des 27-Jährigen. Tuma stand in der abgelaufenen Runde 24-mal für die Ahlener auf dem Rasen. Dabei bereitete er fünf Tore vor.

Er bringt aber auch Erfahrung aus der 3. Liga mit: Für Carl Zeiss Jena, den Halleschen FC und Chemnitzer FC sammelte er insgesamt 57 Einsätze mit zwei Treffern und sieben Vorlagen. Überhaupt ist Tuma gut herumgekommen: Als junger Spieler lief er für Rot-Weiß Oberhausen auf, mit Jena feierte er 2017 die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost. Zudem stand er bei den Kickers Offenbach in der Südwest-Staffel auf dem Rasen.

SC Wiedenbrück: Neun Neuzugänge

In Wiedenbrück ist Tuma der neunte Neuzugang nach Maik Amedick (BVB II/nach Leihe fest verpflichtet), Dominique Domröse (SV Rödinghausen), Cinar Sansar (TeBe Berlin), Steffen Rohwedder (SV Atlas), Benjamin Friesen (Kickers Emden), Francesco Di Pierro (Preußen Münster II), Imran Ali (1. FC Monheim), Ben Hüning (RWE U19).

Derweil haben Stanislav Fehler (Holstein Kiel II), Leon Tia (SV Rödinghausen), Manfredas Ruzgis (RW Oberhausen), Hendrik Lohmar (FC Gütersloh) und Nils Kaiser (RWE/Rückkehr nach Leihe) den Verein verlassen.

Über einen Vertrag für die kommende Saison verfügen zudem Marcel Hölscher, Luca Beermann, Tim Böhmer, Tim Geller, Beytullah Özer, Fabian Brosowski, Jan-Lukas Liehr, Luca Kerkenmeyer, Saban Kaptan, Niklas Szeleschus, Bahattin Karahan.