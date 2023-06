Nach Showdown am Mittelrhein - letzter Regionalliga-Teilnehmer fix

Im Saisonfinale der Mittelrheinliga ging es um den Aufstieg in die Regionalliga West. Der FC Hennef 05 darf jubeln.

Das Teilnehmerfeld der Regionalliga West für die Saison 2023/24 ist komplett. Der letzte freie Startplatz war dem Meister der Mittelrheinliga vorbehalten. Hier lieferten sich die im Vorfeld punktgleichen Spitzenteams FC Wegberg-Beeck und FC Hennef 05 am Sonntagnachmittag das direkte Duell um Titel und Aufstieg.

Und am Ende jubelten die Hennefer - obwohl sie aufgrund der schwächeren Tordifferenz die schlechtere Ausgangsposition hatten und zudem auswärts antreten mussten. 2:0 setzte sich FCH in Wegberg durch.

Tristan Arndt brachte die Gäste in der 22. Minute in Führung. Kurz vor Beginn der Schlussviertelstunde erhöhte Robin Schmidt (74.). Diesen Rückstand konnte Wegberg nicht mehr aufholen.

So konnte das Team um Trainer Sascha Glatzel die Rückkehr in die Regionalliga nach acht Jahren feiern. Zuletzt war der Verein in der Saison 2014/15 dabei - damals musste Hennef als abgeschlagenes Schlusslicht die Liga gleich wieder verlassen.

Wegberg verpasste es hingegen, den direkten Wiederaufstieg zu realisieren. Beide Klubs lieferten sich über die Spielzeit hinweg ein spannendes Rennen um den Titel der Verbandsliga Mittelrhein. Vor drei Spieltagen hatte Hennef die Tabellenführung an Wegberg verloren - und nun noch gerade rechtzeitig zurückerobert.

Damit stehen alle Entscheidungen zur kommenden Regionalliga-Saison. Noch nicht endgültig geklärt ist nur, wie es mit dem 1. FC Düren weitergeht. Nach der Verweigerung der Zulassung stiegen zuletzt die Hoffnungen, die Lizenz doch noch zu erhalten. Sollte das wider Erwarten nicht passieren, würden nur 17 Mannschaften in der Regionalliga spielen.

Regionalliga West: Das Teilnehmerfeld der nächsten Saison

Wuppertaler SV

Borussia Mönchengladbach II

SV Rödinghausen

Fortuna Köln

Rot-Weiß Oberhausen

Alemannia Aachen

FC Schalke 04 II

1. FC Düren*

SV Lippstadt

SC Wiedenbrück

Fortuna Düsseldorf II

1. FC Köln II

1. FC Bocholt

Rot Weiss Ahlen

SSVg Velbert (Aufsteiger Oberliga Niederrhein)

FC Gütersloh

SC Paderborn II (beide Aufsteiger Oberliga Westfalen)

FC Hennef (Aufsteiger Mittelrheinliga)

Nicht mehr dabei: Preußen Münster (Aufsteiger 3. Liga), SV Straelen, SG Wattenscheid (Absteiger), 1. FC Kaan-Marienborn (freiwilliger Rückzug in Kreisliga C)

* Der 1. FC Düren nimmt teil, sofern die Lizenz für die kommende Saison erteilt wird, wovon auszugehen ist.