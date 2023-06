Im Aufstiegs-Rückspiel zur 3. Liga bei Unterhaching muss Energie Cottbus gewinnen. Dank reisefreudiger Fans winkt den Brandenburgern ein zweites Heimspiel.

Der FC Energie Cottbus reist mit großer Fan-Unterstützung zum Aufstiegs-Rückspiel zur SpVgg Unterhaching. Mindestens 4000 Fans werden die Lausitzer nach Bayern begleiten, wo die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz einen 1:2-Rückstand aufholen muss. Die entscheidende Partie um den Aufstieg in die 3. Liga findet am Sonntag (13 Uhr) im Sportpark Unterhaching statt.

"Unsere Fans sind einzigartig, das hat mit Regionalliga nichts zu tun", sagte Energie-Kapitän Axel Borgmann nach dem Hinspiel vor der beeindruckenden Kulisse von 17.580 Zuschauern im Stadion der Freundschaft. Zusätzlich zu den 2575 Gästetickets haben sich viele Cottbuser Anhänger ihre Eintrittskarte für das Rückspiel direkt in der Geschäftsstelle der SpVgg Unterhaching gekauft. Das Stadion ist mit 15. 000 Zuschauern bereits seit Tagen ausverkauft.

"Ich habe meinen Jungs schon gesagt, dass wir wahrscheinlich zwei Auswärtsspiele haben werden", sagte der Unterhachinger Coach Sandro Wagner mit Blick auf den zu erwartenden Fan-Ansturm aus Cottbus. Für die Gastgeber wird es in jedem Fall die mit Abstand größte Kulisse in dieser Saison. Im Schnitt waren in der zurückliegenden Spielzeit 2553 Besucher zu den Heimspielen in der Regionalliga Bayern gekommen.

In sportlicher Hinsicht setzt Energie Cottbus vor allem auf seine körperliche Fitness sowie die Rückkehr des im Hinspiel gesperrten Innenverteidigers Dennis Slamar. "Am Sonntag haben wir eine andere Situation aufgrund gewisser Spieler. Klar ist, wir müssen einige Dinge verändern", hatte Energie-Trainer "Pele" Wollitz bereits nach der Niederlage im Hinspiel angekündigt.

Wir steigen am Sonntag auf. Ich bin mir sicher, dass wir aus den Fehlern, die wir persönlich gemacht haben, die richtigen Lehren ziehen. Und die richtige Antwort geben. Claus-Dieter Wollitz.

Mit dem Aufstieg in die 3. Liga könnte Cottbus eine bislang nahezu perfekte Saison krönen. Die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost und den Landespokal in Brandenburg hat der frühere Bundesligist schon gewonnen. Nun fehlt noch ein Sieg in Unterhaching, um nach vier Jahren Regionalliga in die dritthöchste Spielklasse zurückzukehren.

Der 57-jährige Wollitz zeigt sich angriffslustig: "Wir steigen am Sonntag auf", sagte er selbstbewusst im Interview mit dem RBB. "Ich sage, dass es für uns am Sonntag einfacher ist. Ich habe den Eindruck, dass wir ein bisschen fitter waren. Vielleicht kann das ein Vorteil für uns werden. Ich bin mir sicher, dass wir aus den Fehlern, die wir persönlich gemacht haben, die richtigen Lehren ziehen. Und die richtige Antwort geben."