Fortuna Köln: Leistungsträger der SG Wattenscheid 09 unterschreibt

Fortuna Köln hat die Verpflichtung eines Stammspieler des bisherigen Regionalliga-West-Konkurrenten SG Wattenscheid 09 bekanntgegeben.

Fortuna Köln hat Tim Brdarić verpflichtet. Der 22-jährige Defensivspieler wechselt zur kommenden Saison in den Kölner Süden. Zuletzt war Leistungsträger beim zukünftigen Oberliga-Westfalen-Klub SG Wattenscheid 09.

Brdarić, Sohn von Ex-Nationalspieler Thomas Brdarić, kann trotz seines jungen Alters bereits eine beachtliche Bilanz in unterschiedlichen Wettbewerben aufweisen: Über 40 Spiele in der U19-Bundesliga West, zwölf Einsätze in der U17-Bundesliga West sowie Einätze in der Regionalliga Südwest, Oberliga Mittelrhein und der ersten albanischen Liga.

In der Regionalliga West kommt der 1,95 Meter große Defensivspieler auf insgesamt 40 Spiele mit jeweils vier Toren und Assists. In der vergangenen Saison lief Brdarić 28 Mal für die SG Wattenscheid 09 auf und erzielte drei Tore und legte drei weitere auf. Er gehörte zu den Leistungsträgern im Team von SGW-Trainer Christian Britscho.

Fortuna-Sportdirektor Matthias Mink sagt zu der Verpflichtung von Brdarić: "Wir haben Tim schon länger beobachtet. Als noch junger Spieler hat er schon ordentlich Regionalligaerfahrung gesammelt. Er ist athletisch sehr gut ausgebildet und wird die Konkurrenzsituation in unserer Defensive positiv beleben."

Brdarić selber freut sich auf Fortuna und die neue Herausforderung in Köln: "Ich freue mich sehr auf die Chance bei der Fortuna zu spielen und die Mannschaft kennenzulernen. Zudem kann ich es kaum erwarten mit der Vorbereitung loszulegen und für positive Energien auf und neben dem Platz zu sorgen."

Fortuna Köln: Vier Zugänge fix

Brdarić ist nach Marvin Mika (SV Lippstadt), Lennart Winkler (SV Straelen) und Waiss Ezami (eigene U19) der vierte Zugang. Zudem kommt mit Thomas Kraus ein früherer Aufstiegsheld der Fortuna als Co-Trainer zurück in den Kölner Süden. Derweil werden Lars Lokotsch (SC Verl), Sascha Marquet, Jan-Luca Rumpf (beide Alemannia Aachen), Jean-Marie Nadjombe (Mainz 05 II), Jules Schwadorf, Kai Försterling und Hannes Kramp (alle Ziel unbekannt) den Verein verlassen.