Rot Weiss Ahlen: Nach Trainer-Entscheidung - RWA präsentiert einen neuen Stürmer

Rot Weiss Ahlen hat einen Tag nach dem neuen Trainer auch einen weiteren Spieler präsentiert. Es kommt ein Akteur vom 1. FC Kaan-Marienborn an die Werse.

Nach Derrick Kyere hat Rot Weiss Ahlen mit Kosuke Tsuda einen weiteren Spieler des 1. FC Kaan-Marienborn, der sich bekanntlich in die Kreisliga C zurückziehen will, verpflichtet.

"Er hat sich in der Vergangenheit als äußerst talentierter Stürmer profiliert und wird zweifellos eine wertvolle Bereicherung für das Team sein. Tsuda zeichnet sich durch seine explosive Schnelligkeit, seinen Torinstinkt und seine technische Finesse aus. Als Stürmer ist er ein wahrer Teamplayer, denn er versteht es, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen und mit seinen Kollegen harmonisch zusammenzuarbeiten. Seine positive Einstellung und sein Siegeswille werden einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung unserer Spielphilosophie leisten", freuen sich die Ahlener Verantwortlichen um Sportchef Orhan Özkara und dem frischgebackenen Trainer Daniel Berlinski, der zu Wochenbeginn an der Werse vorgestellt wurde, über den japanischen Zugang aus dem Siegerland.

Tsuda ist 26 Jahre alt und im Offensivbereich variabel einsetzbar. Der 1,76 Meter große Spieler absolvierte in der abgelaufenen Saison 24 Pflicht-Begegnungen für Kaan-Marienborn. Er konnte dabei vier Tore erzielen und zwei weitere Treffer vorbereiten.

Tsuda spielt seit April 2019 in Deutschland. Zuvor spielte er für die japanischen Universitätsmannschaften Mitsui Chiba SC, Shoshi HS (2011-2013) und Ritsumeikan University (2014-2017). Über den SSV Merten ging es für ihn im Juli 2019 zum 1. FC Kaan-Marienborn, wo er insgesamt vier Jahre verbrachte und insgesamt 78 Partien (18 Treffer, fünf Vorlagen) verbuchte. Jetzt folgt ab dem 1. Juli die Station bei Rot Weiss Ahlen.

Zugänge: Derrick Kyere, Kosuke Tsuda (beide 1. FC Kaan-Marienborn), Luis Ackermann (Victoria Clarholz), Oktay Dal (Wuppertaler SV), Luka Tankulic (SV Meppen)

Abgänge: Jan Holldack (1. FC Bocholt), Mike Pihl (Lüner SV), Pascal Itter (FC Kray), Patrik Twardzik (FC Gütersloh), Dominik Klann (SC Verl, war ausgeliehen), Mordecai Zuhs (SV Rödinghausen), Gianluca Marzullo (Sportfreunde Lotte)