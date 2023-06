Regionalliga West: Nachwuchsspieler bleibt bei Fortuna Köln

Regionalligist Fortuna Köln hat den Vertrag mit einem vielversprechenden Nachwuchsspieler verlängert, der in der Vorsaison sein Profi-Debüt für die Kölner gab.

Außenverteidiger Younes Derbali wird auch in der kommenden Spielzeit bei Fortuna Köln unter Vertrag stehen. Der Regionalligist gab die Vertragsverlängerung mit dem Nachwuchsspieler via Instagram bekannt.

Der gebürtige Düsseldorfer wird dann bald in die Vorbereitung auf seine dritte Saison in Köln gehen, nachdem er im Sommer 2021 vom TSV Meerbusch in die U19 der Fortuna gewechselt war.

Im Endspurt der abgelaufenen Saison in der Regionalliga West gab der 20-Jährige sein Debüt am 26. Spieltag gegen Rot-Weiß Oberhausen und absolvierte insgesamt vier Partien (eine von Beginn). Die meisten Einsätze machte Derbali aber in der Mittelrheinliga, wo er für die Kölner Reserve 24 Mal auflief und einen Treffer auflegte.

"Wir freuen uns mit Younes auf eine weitere gemeinsame Saison. Gerade in den letzten Monaten hat Younes sich sehr gut weiterentwickelt und sich diese Vertragsverlängerung mit guten Leistungen in den letzten Ligaspielen verdient", lobte Sportdirektor Matthias Mink die Leistung und Entwicklung des Deutsch-Marokkaners. Der wird versuchen, in der Saison 2023/24 ganz fester Bestandteil des Regionalliga-Kaders zu sein.