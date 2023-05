Die SG Wattenscheid 09 hat ihren Fans den neunten Neuzugang für die Saison 2023/2024 offiziell präsentiert.

Die SG Wattenscheid 09 sicherte sich die Dienste eines großen Nachwuchstalents aus Herne: Fynn Broos vom SV Wanne 11 hat einen langfristigen Vertrag an der Lohrheide unterschrieben.

Der 19-jährige Offensivspieler absolvierte in der vergangenen Spielzeit sein erstes Jahr im Seniorenbereich und brauchte hier keine Anlaufzeit: 15 Tore in 25 Landesligaspielen sorgten für Aufsehen. Nach RevierSport-Informationen waren einige Oberligisten hinter dem Sohn von Ex-Profi Christian Broos (VfL Bochum und Wuppertaler SV) her.

In der Jugend spielte Broos junior für den DSC Wanne-Eickel, VfL Bochum, Eintracht Dortmund und VfB Börnig.

Der gebürtige Herner ist bereits voller Vorfreude für seinen nächsten Karriereschritt: "Ich habe mich für die SGW entschieden, da ich direkt eine familiäre Atmosphäre in den Gesprächen wahrgenommen hab. Ebenfalls ist es für mich eine Ehre, für solch einen traditionsreichen Klub spielen zu dürfen. Außerdem ist dieser Wechsel mein sportlicher Schritt nach vorne in meiner noch jungen Karriere. Ich möchte mich persönlich weiterentwickeln sowie an meinen Leistungen aus der letzten Saison anknüpfen und mit Toren die Mannschaft unterstützen."

SG-Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo ist ebenfalls glücklich, ein junges Talent in Wattenscheid zu begrüßen: "Wir freuen uns, dass sich Fynn für uns entschieden hat und sich langfristig an uns binden möchte. Er hat ein riesiges Potential und wir sind uns sicher, dass er das in den kommenden Jahren zeigen wird. Auf ihn können sich alle 09er freuen!"

SG Wattenscheid 09: Neun Neuzugänge sind fix - Liga-Zugehörigkeit noch offen

Broos ist nach Martins Williams (TuRU Düsseldorf), Jamal El Mansoury (1. FC Kaan-Marienborn), Mitchell Ozias Newton (Hamburger SV III), Arda Nebi (Sportfreunde Siegen), Serhat Kacmaz (FC Remscheid) und Gianluca Cirillo (FC Kray) sowie Ahmed Kulalic und Alexandros Dimopoulos aus der eigenen U19 der neunte neue Mann für den Kader 2023/2024.

In welcher Liga der neue Kader an den Start geht, das steht noch nicht fest. Die Wattenscheider planen für die Oberliga Westfalen, sollte der 1. FC Düren aber keine Lizenz bekommen, dürfte die SGW in der Regionalliga bleiben.