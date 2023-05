1. FC Bocholt: Zehnter Neuzugang - Schalke-Talent kommt an den Hünting

Der 1. FC Bocholt hat einen weiteren Neuzugang vermeldet. Er kommt aus der U23 des FC Schalke 04.

Beim 1. FC Bocholt gibt es in diesem Sommer einen Umbruch - und den treiben die Verantwortlichen in einem großen Tempo voran.

Am Donnerstag gaben sie den zehnten Neuzugang für die kommende Saison bekannt. Bogdan Shubin kommt aus der U23 des FC Schalke 04. Sein Vertrag beim Ligakonkurrenten der Bocholter läuft am Saisonende aus.

Nun hat Shubin für zwei Jahre am Hünting unterschrieben. Der 20-jährige defensive Mittelfeldspieler stammt aus der Ukraine und kam 2015 nach Deutschland. Über TuS Koblenz landete er 2018 im Nachwuchs von S04 und durchlief die Jugendteams von der U16 bis zur U19, ehe Shubin vor einem Jahr in die U23 aufrückte.

Ein Einsatz für die zweite Mannschaft der Schalker blieb ihm in dieser Spielzeit allerdings verwehrt. Das schreckte die Bocholter jedoch nicht von einer Verpflichtung ab. "Bogdan beobachte ich schon seit seiner Zeit in der Schalker U19. Er hat eine Menge Potenzial, allerdings ein für seine Fähigkeiten sicherlich unbefriedigendes Jahr in der U23 hinter sich", erklärt Kaderplaner Christopher Schorch. "Umso glücklicher sind wir, dass er sich für unseren Weg und das sportliche Konzept des 1. FC Bocholt entschieden hat. Wir werden ihn dabei unterstützen, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen."

Shubin selbst freut sich auf seine neue Herausforderung. "Ich werde auf jeden Fall viel Gas geben für den Verein, um mich weiterzuentwickeln und die gemeinsamen Ziele zu erreichen."

1. FC Bocholt: Zu- und Abgänge im Überblick (Stand 25. Mai)

Zugänge: Bogdan Shubin (Schalke 04 II), Noah Salau, Isaak Akritidis (beide Wuppertaler SV), Lucas Fox (F19 Düdelingen), Jan Holldack (Rot Weiss Ahlen), Dominik Klann (SC Verl), Florian Mayer (Roda Kerkrade), Dildar Atmaca (Preußen Münster), Brian Campman (De Treffers), Dustin Heveling (eigene U19)

Abgänge: Mika Hanraths (Alemannia Aachen), Kevin Grund, Marcel Platzek, Sebastian Wickl (alle SV Schermbeck), Florian Abel (KFC Uerdingen), Andre Bugla (BW Dingden), Max Mahn (PSV Wesel), Sascha Voelcke (RW Essen, Leihende), Gordon Wild, Leander Goralski, Stephané Mvibudulu, Jona Scholz (alle Ziel unbekannt)