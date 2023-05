RWO: Dieser Noch-Zweitligist ist an Anton Heinz interessiert

Rot-Weiß Oberhausen hat den Kampf um seinen besten Scorer Anton Heinz noch nicht aufgegeben. Dieser träumt aber von der 3. Liga.

Anton Heinz spielte beim Tabellen-Siebten der Regionalliga West, Rot-Weiß Oberhausen, einmal mehr eine starke Saison.

In 32 Einsätzen verbuchte der 25-Jährige 24 Scorerpunkte - 17 Tore und sieben Vorlagen. In der Vor-Saison waren es 21 Scorerpunkte - 13 Treffer, acht Assists - in 37 Spielen. Heißt: Heinz kommt auf satte 45 Tor-Beteiligungen in zwei Regionalliga-Jahren bei RWO.

Kein Wunder, dass der Linksaußen sich persönlich gerne in der kommenden Saison in der 3. Liga sehen würde. Doch ein möglicher Abgang scheint sich aktuell etwas in die Länge zu ziehen. Vielleicht ist das die Chance für RWO.

"Die Zukunft ist weiterhin offen. Anton will natürlich in die 3. Liga, aber das ist auch nicht immer so einfach. Er weiß auch, dass die Tür für ihn bei uns offensteht. Da müssen wir uns einfach gedulden", sagt Sportchef Patrick Bauder jüngst gegenüber RevierSport.

RS fand heraus, dass neben dem SC Verl, der interessiert ist, aber noch zögert, auch der SSV Jahn Regensburg seine Fühler nach Heinz ausgestreckt haben soll. Die Bayern stehen in der 2. Bundesliga so gut wie sicher als Absteiger fest und werden zur kommenden Saison ihren Kader umbauen, um in der 3. Liga wieder anzugreifen. Eventuell mit RWO-Standard-Spezialist Anton Heinz.

Ein Wechsel innerhalb der Regionalliga-Staffeln kommt für Heinz derweil wohl nicht infrage. Wie RevierSport erfuhr, lehnte er zuletzt ein Angebot des ambitionierten Südwest-Klubs TSV Steinbach Haiger ab.

Diese Spieler besitzen einen gültigen RWO-Vertrag für 2023/2024:

Tor: Daniel Davari, Robin Benz, Kevin Kratzsch (SV Straelen)

Abwehr: Moritz Montag (Wuppertaler SV), Tanju Öztürk, Tobias Boche, Nico Klaß, Cottrell Ezekwem (SC Verl) Kerem Yalcin (eigene U19), Pierre Fassnacht

Mittelfeld: Matona-Glody Ngyombo, Fabian Holthaus, Christian März, Rinor Rexha, Denis Donkor

Angriff: Sven Kreyer, Sebastian Mai, Manfredas Ruzgis (SC Wiedenbrück)

Zukunft noch offen: Anton Heinz

Abgänge: Nils Winter (Alemannia Aachen), Nico Petritt (Fortuna Düsseldorf II), Aaron Berzel, Jerome Propheter (beide unbekannt)