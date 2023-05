1. FC Bocholt: Kapitän steht vor Oberliga-Wechsel - Niederrhein- und Westfalen-Klub sind heiß

13 Abgänge hat der 1. FC Bocholt verabschiedet. Fünf Mann sind noch ohne eine neue Herausforderung. Der Kapitän verhandelt mit zwei Oberligisten.

Was haben Gordon Wild, Jona Scholz, Stephané Mvibudulu, Tim Winking und Leander Goralski gemeinsam? Das Quintett spielte in der Regionalliga-West-Saison 2022/2023 für den 1. FC Bocholt, schaffte gemeinsam den Klassenerhalt und verabschiedete sich dann. Das Quintett ist noch auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber.

Zumindest bei Winking, der zuletzt Kapitän in Bocholt war, könnte es schnell gehen. Denn wie RevierSport erfuhr, verhandelt der 29-Jährige aktuell mit zwei Oberligisten. Nämlich der Spielvereinigung Schonnebeck aus der Niederrhein-, und dem SV Schermbeck aus der Westfalen-Staffel. Am Montag soll Winking noch zu Gesprächen in Schermbeck erscheinen.

Sollte sich der Abwehrspieler, der seit 2014 für den 1. FC Bocholt spielte, für Schermbeck entscheiden, dann würde er auf der Platzanlage im Trog mit Marcel Platzek, Kevin Grund und Sebastian Wickl - RevierSport berichtete - auf gleich drei ehemalige beziehungsweise bis zum 30. Juni noch aktuelle Bocholter Mannschaftskollegen treffen.

Der gebürtige Münsteraner Winking hatte sowohl den Bocholter Aufstieg in die Landesliga als auch den Sprung in die Regionalliga im vergangenen Jahr miterlebt. Er ist am Hünting eine "Legende" und kommt auf satte 250 Pflichtspiele (26 Tore, 12 Vorlagen) für den Traditionsklub.

"Ich habe hier eine super Zeit gehabt und viele tolle Menschen kennenlernen dürfen. Die Aufstiege, Pokalspiele am Hünting, der Nichtabstieg und viele weitere Ereignisse werden mir immer positiv im Gedächtnis bleiben. Es war mir eine Ehre, fast neun Jahre für den FC zu spielen und den Verein sechs Jahre als Kapitän zu repräsentieren", mit diesen Worten hatte sich Winking Anfang Mai aus Bocholt verabschiedet.

Zugänge: Dominik Klann (SC Verl), Noah Salau, Isaak Akritidis (beide Wuppertaler SV), Brian Campmann (De Treffers), Dustin Heveling (eigene U19), Jan Holldack (Rot Weiss Ahlen), Dildar Atmaca (Preußen Münster)

Abgänge: Kevin Grund, Marcel Platzek, Sebastian Wickl (alle SV Schermbeck), Mika Hanraths (Alemannia Aachen), Florian Abel (KFC Uerdingen), Andre Bugla (BW Dingden), Max Mahn (PSV Wesel-Lackhausen), Sascha Voelcke (Rot-Weiss Essen, war ausgeliehen), Gordon Wild, Jona Scholz, Stephané Mvibudulu, Tim Winking, Leander Goralski (alle Ziel unbekannt)