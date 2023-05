Regionalligist TSG Hoffenheim II könnte am Saisonende den großen Coup schaffen. Ein Garant für die starke Saison ist der Chef-Coach: Vincent Wagner.

Am 07. Juni 2022 verkündete die TSG Hoffenheim die Verpflichtung des neuen U23-Chef-Trainers Vincent Wagner. Der 37-Jährige wechselte von Rot-Weiss Essen, wo er mit der U19 die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte spielte, nach Sinsheim.

"Wir freuen uns, dass wir Vincent Wagner für unseren Weg begeistern konnten und sind davon überzeugt, mit ihm einen sehr begabten und ambitionierten Trainer gefunden zu haben, dem es schon auf seinem bisherigen Weg mit großem Herz gelungen ist, Spieler, Teams und Erfolge zu entwickeln", betonte Jens Rasiejewski, Leiter der TSG-Akademie, im Sommer.

Für Wagner ist Hoffenheim die erste Trainer-Station im Seniorenfußball. Fast ein Jahr nach seinem Wechsel ist festzuhalten, dass der in Nordhausen geborene Familienvater bei der TSG hervorragende Arbeit leistet. Die letzten beiden Spielzeiten wurden auf Rang 13 und 16 abgeschlossen, aber mit Wagner mischt die U23 kräftig im Titelrennen mit.

Zwei Spieltage vor Saisonende ist die TSG Zweiter und liegt drei Punkte hinter dem SSV Ulm zurück. Der Aufstieg und das eventuelle Wiedersehen mit seinem Ex-Klub RWE sind also tatsächlich möglich, auch wenn die Wagner-Elf die Meisterschaft nicht mehr in der eigenen Hand hat. Trotzdem ist die Entwicklung in den letzten Wochen und Monaten beeindruckend: Die vergangenen neun Liga-Partien wurden allesamt gewonnen, mit einem Torverhältnis von 35:2.

Am Samstag (20. Mai, 14 Uhr) geht das Kopf-an-Kopf-Rennen an der Tabellenspitze weiter. Hoffenheim II gastiert in Balingen und Ulm hat SG Barockstadt Fulda-Lehnerz zu Gast im Donaustadion. Zum Saisonabschluss spielt die TSG-Reserve dann gegen den FC Homburg und der SSV reist zum Dritten TSV Steinbach, der sich ebenfalls noch zarte Hoffnungen auf den Aufstieg machen kann.

Auf uns wartet das schwerste Auswärtsspiel der Saison. Die Mannschaft hat es sich durch ihre Serie verdient, weiterhin um etwas zu spielen. Deswegen ist die Freude auf das Spiel am Samstag umso größer. Vincent Wagner.

Der volle Fokus der Sinsheimer liegt allerdings auf der Partie in Balingen. Wagner weiß um die Schwere der Aufgabe und peilt den zehnten Dreier in Serie an. "Auf uns wartet das schwerste Auswärtsspiel der Saison. Die Mannschaft hat es sich durch ihre Serie verdient, weiterhin um etwas zu spielen. Deswegen ist die Freude auf das Spiel am Samstag umso größer. Wir haben keinen Druck, aber einfach Spaß daran, Spiele zu gewinnen. Damit wollen wir in Balingen weitermachen", wird der 37-Jährige auf der Homepage zitiert.

Selbst wenn es mit dem Titel nicht klappt, sorgt Vincent Wagner, der in seiner aktiven Karriere 113 Pflichtspiele für Rot-Weiss Essen bestritt, bei seiner ersten Seniorenstation als Chef-Trainer für Furore. Nicht umsonst stattete die TSG Hoffenheim den Ex-Essener mit einem Vertrag bis 2025 aus.