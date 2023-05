Regionalligist Wuppertaler SV bleibt auf dem Transfermarkt aktiv. Am Donnerstag wurde der nächste Neuzugang verkündet.

Am Mittwochnachmittag vermeldete der Wuppertaler SV mit Tim Korzuschek (Alemannia Aachen) den ersten Zugang für die Saison 2023/24. Nach RevierSport-Informationen wird auch Steve Tunga (SG Wattenscheid 09) zeitnah einen Vertrag in Wuppertal unterschreiben, es fehlt nur noch die offizielle Bestätigung des Vereins.

Die gibt es nun bei einem anderen Spieler: Damjan Marceta. Der 29-Jährige schließt sich dem WSV an, wie der Klub in einer Pressemitteilung erklärte. Damit konnte sich der Tabellenzweite der abgelaufenen Regionalliga-Spielzeit die Dienste eines begehrten Stürmers sichern. Denn: Marceta erzielte für den Liga-Konkurrenten SV Rödinghausen 13 Tore in 28 Partien und spielte eine starke Saison.

Weil der SVR mit Simon Engelmann (Rot-Weiss Essen) allerdings einen neuen Torjäger verpflichtete und Wuppertal seinen Torschützenkönig Serhat-Semih Güler verlieren könnte, macht der Marceta-Transfer für beide Seiten Sinn.

WSV-Sportchef Gaetano Manno freut sich auf den 1,90-Meter-Mann: "Er ist ein Stoßstürmer, der von vielen Vereinen in der Liga umworben war, nicht nur aus der Regionalliga West. Ich bin froh, dass sich dieser Spielertyp für uns entschieden hat, denn dieser Typ Stürmer hat uns noch gefehlt. Er ist unser Wunschstürmer und ich bin froh, dass er unseren Weg zu einhundert Prozent mitgehen möchte. Er ist sowohl ein Torjäger, aber auch ein Teamplayer und arbeitet sehr viel für die Mannschaft. Er soll und kann die Mannschaft gut führen."

Ich habe mich für den WSV entschieden, weil das ein Verein mit Tradition ist und sie große Ambitionen haben, welche ich auch habe. Ich denke, dass wir die gleichen Ziele haben. Damjan Marceta.

Der 29-jährige Marceta, der in insgesamt 131 Regionalliga-Partien 40 Treffer erzielte, möchte sich bei seinem neuen Klub für das Vertrauen mit Toren bedanken:

"Ich freue mich riesig, dass ich nach Wuppertal gewechselt bin und das alles so gut geklappt hat. Die Gespräche mit Gaetano Manno und dem Trainer waren immer sehr gut und da habe ich immer gespürt, wie sehr der Verein mich möchte, was für mich sehr wichtig ist. Ich habe mich für den WSV entschieden, weil das ein Verein mit Tradition ist und sie große Ambitionen haben, welche ich auch habe. Ich denke, dass wir die gleichen Ziele haben. Wir werden eine sehr gute Mannschaft haben und müssen nur auf dem Platz das liefern, was wir können, immer einhundert Prozent geben, kämpfen und von Spiel zu Spiel gucken. Am Ende werden wir sehen, wo wir stehen. Dazu zähle ich natürlich auch die Fans, dass sie uns Rückenwind geben und unser zwölfter Mann im Stadion sind."