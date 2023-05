1. FC Bocholt: Nächster Neuer! Regionalligist präsentiert Zugang aus der 3. Liga

Der 1. FC Bocholt hat langsam in Sachen Zugänge angefangen, erhöht aber gefühlt von Tag zu Tag das Tempo. Der nächste Neue ist da.

Der 1. FC Bocholt hat den sechsten Neuzugang präsentiert. Diesmal kommt ein Spieler aus der 3. Liga. Dominik Klann, zuletzt beim SC Verl aktiv, unterschrieb am Hünting bis zum Sommer 2025. Zuletzt war Klann an den Ligakonkurrenten Rot Weiss Ahlen ausgeliehen. Klann wurde in der Jugend bei Preußen Münster und FC Schalke 04 ausgebildet. Erste Erfahrungen im Seniorenfußball machte der gebürtige Essener in der U23 der Preußen in der Westfalenliga und Oberliga Westfalen, ehe er in den Profikader der Adlerträger berufen wurde, für die er in knapp zwei Jahren insgesamt 47 Regionalliga-Spiele bestritt.

Im Sommer 2022 wechselte Klann in die 3. Liga zum SC Verl, wo er fünf Mal eingesetzt wurde. In der Winterpause folgte die Leihe zu RW Ahlen, für die er elf Spiele in der Regionalliga West bestritt. Insgesamt bringt es Dominik Klann auf 58 Regionalliga-Spiele, fünf Drittliga-Einsätze und eine Partie über 90 Minuten im DFB-Pokal-Spiel gegen den Bundesligisten Hertha BSC. Christopher Schorch, Assistent des Präsidiums, sagt: "Dominik ist ein junger, sehr spielstarker und ballsicherer Sechser, der Führungsspieler bei uns werden soll. Vor einigen Jahren habe ich noch selbst gegen ihn gespielt, als er bei Preußen Münster unter Vertrag stand. Seitdem hatte ich Dominik immer auf dem Schirm und hätte am liebsten mit ihm zusammen auf dem Platz gestanden. Ich freue mich nun aber sehr, dass wir ihn langfristig an den 1. FC Bocholt binden konnten."

Sechs Zugänge: Mit Dominik Klann (SC Verl), Isaak Akritidis (Wuppertaler SV), Brian Campman (De Treffers Groesbeek), Noah Salau (Wuppertaler SV), Jan Holldack (Rot Weiss Ahlen) und Dustin Heveling (eigene U19) haben die Bocholter nun schon sechs neue Spieler für die kommende Serie unter Vertrag genommen.

Klann ergänzt: "Die Gespräche mit den Verantwortlichen des 1. FC Bocholt haben mir von Anfang an ein richtig gutes Gefühl gegeben und mich von der Ausrichtung des Vereins überzeugt. Ich freue mich, sehr bald endlich auf dem Platz loslegen zu dürfen und werde jeden Tag alles geben, damit wir unsere Ziele gemeinsam erreichen können."