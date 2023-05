Regionalliga: Wattenscheid 09 siegt und steigt ab: „Wer weiß, wofür es gut ist“

Die SG Wattenscheid 09 steigt nach einem Jahr wieder aus der Regionalliga West ab. Sportvorstand Pozo y Tamayo geht trotzdem positiv aus der Saison.

Sportlich stand der Abstieg der SG Wattenscheid 09 in die Oberliga Westfalen nach der 1:2-Heimniederlage am vergangenen Wochenende gegen Mitaufsteiger 1. FC Düren bereits fest.

Daran änderte auch der 3:0-Auswärtssieg gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf am letzten Spieltag der Regionalliga West nichts mehr. SGW-Trainer Christian Britscho hatte nach dem Spiel gemischte Gefühle: „Auf der einen Seite ist der Sieg zum Schluss Balsam. Auf der anderen Seite, wenn man so ein Spiel sieht, dann kommen ein paar Gedankengänge an die letzten vier Partien hoch. Da hätte man die Punkte holen können, um jetzt noch im Rennen zu sein. Aber es tut zumindest gut, die Liga mit einem Sieg zu verlassen.“

Dass Wattenscheid am Ende dieser Spielzeit den Gang zurück in die Oberliga antreten muss, kommt für Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo nicht unbegründet daher: „Wir wussten, dass es schwer wird. Das war uns von Anfang an klar. Wir haben immer gesagt, dass es für uns ums nackte Überleben geht. Und so war es am Ende auch. Uns hat zwar hier und da ein bisschen das Spielglück gefehlt. Andererseits ist es aber auch kein Zufall, wenn man nach 34 Spielen so viele Gegentore hat und so tief unten drinsteht.“

Dennoch tut der sportliche Abstieg natürlich weh, wie Pozo y Tamayo verrät: „Ich glaube, die Jungs ärgern sich am meisten darüber. Aber wer weiß, wofür es gut ist. Das sage ich jetzt mal so doof. Wir können jetzt schön in Ruhe den Neuaufbau starten. So wie es ausschaut, werden wir einen Großteil des Kaders halten können und ich glaube, dass wir nächstes Jahr eine schlagkräftige Truppe haben werden. Zudem ist die Stimmung auch wieder ganz gut im Umfeld. Von daher gehe ich positiv aus der Saison, trotz des Abstiegs.“





Bei der Konstellation des Kaders für die Oberliga könnte sich eine Rundum-Erneuerung im Wattenscheider Tor anbahnen. Denn nach dem Abschied von Kilian Neufeld, könnte auch Bruno Staudt die 09er verlassen: „Wir werden nächste Woche finale Gespräche führen über ihn und seine Zukunft. Im Moment sieht es so aus, dass er sich aus beruflichen Gründen örtlich verändern muss.“

Fortuna Düsseldorf U23: Klußmann – Otto, Vukancic (64. Kalonji), Corsten (64. Marcinek), Göckan – Adamski, Monteiro (64. Thissen), Bird, Hirschberger, Brechmann (64. Ndouop) - Seven Klußmann – Otto, Vukancic (64. Kalonji), Corsten (64. Marcinek), Göckan – Adamski, Monteiro (64. Thissen), Bird, Hirschberger, Brechmann (64. Ndouop) - Seven SG Wattenscheid 09: Staudt – Kaminski (77. Meier), Schurig, Brdaric, Britscho – Wiebel (29. Renke), Sindermann, Cirillo (76. Lewicki), Yildiz – Casalino (68. Sané), Lerche Schiedsrichter: Ivo Torres Tore: 0:1 Brdaric (14.), 0:2 Lerche (51.), 0:3 Casalino (58.) Zuschauer: 332

Auf der anderen Seite stehen laut Pozo y Tamayo aber auch schon einige Zugänge in den Startlöchern: „In den nächsten ein, zwei Tagen werden wir noch ein paar Zugänge verkünden. Unter anderem wird auch ein Jugendspieler aus der eigenen U19 zu uns stoßen. Es wird aber auch den ein oder anderen geben, von dem wir uns verabschieden.“