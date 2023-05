Regionalliga: So plant Preußen Münster die Aufstiegfeier

Letzter Spieltag in der Regionalliga. Bei Preußen Münster wird es ein langes Wochenende, es gibt viel zu feiern.

Der SC Preußen Münster ist vorzeitig in die 3. Liga aufgestiegen. Die Preußen dominierten die Regionalliga West fast nach Belieben und befinden sich seit fast zwei Wochen im Partymodus.

Und das wird auch an diese Wochenende so sein, wenn am Samstag um 14 Uhr das letzte Heimspiel der Saison gegen Rot Weiss Ahlen angepfiffen wird und einen Tag später die Aufstiegsparty steigt.

Hier eine Übersicht, wie das Wochenende abläuft Am Samstagnachmittag wird vom Westdeutschen Fußballverband (WDFV) im Anschluss an das letzte Heimspiel gegen Rot Weiss Ahlen auf dem Rasen die Meisterschale übergeben

Am Sonntag folgen die Preußen der Einladung von Oberbürgermeister Markus Lewe ins historische Rathaus. Nach dem Drittligaaufstieg der Preußen bereitet sich die Stadt auf die Feierlichkeiten in der Innenstadt vor. Der Oberbürgermeister lädt das Meister-Team am Sonntag, 14. Mai, ab 13 Uhr in den Friedenssaal und auf den Sentenzbogen des Historischen Rathauses ein. Bevor sich die Mannschaft und das Trainerteam ins Goldene Buch der Stadt einträgt, feiern sie auf dem Prinzipalmarkt vom offenen Dach eines Doppeldecker-Busses aus gemeinsam mit den Fans.

Für die Meisterfeier sperrt die Stadt die Zufahrten zum Prinzipalmarkt am Sonntag von 11 bis 16 Uhr komplett ab. Die Stadtbusse der Linien 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 22 und voraussichtlich N80 werden in diesem Zeitraum umgeleitet.





Wegen des erwarteten hohen Fanaufkommens empfiehlt die Stadtverwaltung zudem, den Bereich vor dem Rathaus mit dem Fahrrad zu meiden. Für eine reibungslose Durchfahrt des Preußen-Busses zum Historischen Rathaus sperrt die Stadt den Prinzipalmarkt halbseitig mit Gittern ab.

Nach Ankunft der Mannschaft und Weiterfahrt des Busses werden die Gitter zur Rathausseite hin eingerückt, sodass möglichst viele Fans einen guten Blick auf die Mannschaft erhalten.

Der Bus startet am Sonntagmittag am Preußenstadion und fährt über die Hammer Straße und die Königsstraße zum Prinzipalmarkt, wo sich das Team gegen 12:30 Uhr den Fans vom Dach des Münsterbusses aus präsentiert.