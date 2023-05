1. FC Köln II: Klassenerhalt besiegelt - Lemperle beschenkt Zimmermann bei letztem Heimspiel

Die Zweitvertretung des 1. FC Köln konnte sich im Stadtderby mit 3:1 gegen Fortuna Köln durchsetzen und ihrem Trainer somit im letzten Heimspiel einen Sieg schenken.

Mit dem 3:1-Heimsieg gegen den Stadtrivalen Fortuna Köln ist der Klassenerhalt für die U21 des 1. FC Köln in der Regionalliga West nun auch auf dem Papier besiegelt. Dabei bescherten die Torschützen Tim Lemperle (2., 76.) und Thomas Kraus (86.) ihrem Trainer Mark Zimmermann ein erfolgreiches letztes Heimspiel auf der Trainerbank der Geißböcke.

Zimmermann, Trainer der U21 des Effzeh, ist durchaus zufrieden mit der Leistung seiner Jungs. "Hinten raus haben wir es uns verdient. Aber vor allem nach dem Ausgleich der Fortuna stand das Spiel auf des Messers Schneide. Wir hatten am Ende der ersten Halbzeit erhebliche Probleme. Es gab brenzlige Situation, die wir durchstehen mussten, aber nach unseren 2:1 hat man gemerkt, dass auf einmal die Luft wieder da war. Ich bin super zufrieden, dass wir es aus eigener Kraft geschafft haben", resümiert Zimmermann die Partie.

Am Ende der Saison enden für Zimmermann vier Jahre beim 1. FC Köln. "Mein letztes Spiel nächste Woche gegen Lippstadt möchte ich natürlich so gut wie möglich über die Bühne bringen und dann ist nach vier Jahren meine Zeit hier beendet. Auch wenn es ein schwieriges Jahr war, bin ich trotzdem mega stolz auf meine Zeit in Köln", sagt Zimmermann zu seinem Abgang.

Wie es im nächsten Jahr mit den Geißböcken in der Regionalliga West weiter gehen soll, kann Zimmermann aufgrund seines Abgangs nicht beantworten. "Bei der Kaderplanung bin ich raus. Da kümmern sich die Verantwortlichen drum", kommentiert Zimmermann die Kaderplanung kurz und knapp.

Auch die eigene Zukunft des 49-Jährigen bleibt vorerst offen. "Es ist noch nicht zu 100 Prozent klar", sagt der Ex-Profi zu seiner eigenen Lage im Sommer. Auch ob die Transfersperre, welche gegen den 1. FC Köln verhängt wurde, einen großen Einfluss auf das NLZ haben wird, kann Zimmermann nicht sagen. Dadurch, dass es ein laufendes Verfahren ist, kann und will Zimmermann die aktuelle Situation um die Transfersperre nicht kommentieren.

Es wird also nächste Woche gegen den SV Lippstadt (Samstag. 13. Mai, 14 Uhr) das letzte Spiel auf der Kölner Trainerbank für Zimmermann sein. Wohin es den gebürtigen Bad Salzungener verschlägt, wird die Zukunft zeigen. Priorität bleibt für den Kölner Trainer aber vorerst der Saisonabschluss mit seiner Mannschaft.