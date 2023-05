Regionalliga West: SG Wattenscheid nutzt Ahlener Vorlage nicht und steigt ab

Im Abstiegskampf der Regionalliga West ist die Entscheidung im Duell zwischen Rot Weiss Ahlen und der SG Wattenscheid 09 gefallen: Die SGW steigt nach einem Jahr wieder ab.

33. und vorletzter Spieltag der Regionalliga West. Bereits am Freitagabend hatte der Wuppertaler SV spektakulär gegen Aufsteiger Preußen Münster gewonnen, während Schalke II bei Alemannia Aachen am Tivoli gewann und [url[url]https?://www.reviersport.de/fussball/regionalliga/a589781---rwo-1-5-wochen-vor-endspiel-gegen-rwe-scheint-luft-raus-sein.html]der[/url] SC Wiedenbrück Rot-Weiß Oberhausen düpierte[/url].

Am Samstagmittag ging es dann aber nicht nur um ein Spiel, sondern für eine Mannschaft um alles. Im Fernduell zwischen Rot Weiss Ahlen und der SG Wattenscheid 09 konnte bereits vor dem letzten Spieltag die Entscheidung im Abstiegskampf fallen, Ahlen reichte bereits ein Punkt, um die SGW in die Oberliga zu schicken.

Gegen den 1. FC Düren musste es für die Wattenscheider also drei Punkte geben. Und sie warfen sich mit dem Lohrheidestadion im Rücken in jeden Ball, kämpften um jeden Meter - und belohnten sich in der 23. Minute: Timur Kesim traf nach einer tollen Kombination zur Führung, die Wattenscheid mit Glück und Einsatz in die Kabine brachte. Gleichzeitig lag Ahlen 1:2 hinten - der Klassenerhalt war zu diesem Zeitpunkt also tatsächlich noch möglich.

Im Ahlener Wersestadion war die Reserve von Fortuna Düsseldorf zu Gast. Zunächst brachte Robin Bird (9.) die Fortuna in Führung, dann verschärfte Justin Seven mit seinem 2:0 (27.) die Sorgen bei Rot Weiss. Immerhin konnten sich die Hausherren noch vor der Halbzeit ins Spiel zurückbringen: Nach einem Standard in der 44. Minute war Gianluca Marzullo erfolgreich.

Ahlens Abwehr zerfällt - Wattenscheid verspielt Chance

Doch im wilden zweiten Durchgang zerfiel die Ahlener Defensive und ging am Ende mit einem 4:5 vom Platz. Bird mit seinem zweiten Treffer, Kevin Brechmann und Ken Tchouangue trafen für die Düsseldorfer, Doppelpacker Jan Holldack und Jannick Borgmann auf Seite der Gastgeber. Die Tür war noch offen, doch konnte Wattenscheid den Fuß reinstellen?

Sehr lange hielten die Wattenscheider die Partie auf ihrer Seite, auch wenn Düren gute Chancen hatte. Doch immer war ein Bein dazwischen - bis zur 81. Minute: Da half all der Einsatz nicht mehr, Christian Clemens traf aus 15 Metern mitten ins Wattenscheider Herz. Das verzweifelte letzte Anlaufen brachte keinen Lucky Punch mehr, im Gegenteil: Finn Stromberg machte das 2:1 für Düren und beendete alle Hoffnung. Die SG Wattenscheid 09 steigt ein Jahr nach dem Aufstieg wieder in die Oberliga Westfalen ab.

Außerdem besiegte der SV Straelen den SV Lippstadt 2:1, der SV Rödinghausen gewann mit 1:0 bei Borussia Mönchengladbach II und der 1. FC Kaan-Marienborn holte ein 3:2 beim 1. FC Bocholt, der sich bereits letzte Woche vorzeitig vor dem Abstieg gerettet hatte. Das Stadtderby zwischen der Reserve des 1. FC Köln und der Fortuna endete 3:1.