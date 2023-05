Regionalliga: Probespieler aus der 3. Liga stellt sich beim WSV vor

In der kommenden Saison will auch der Wuppertaler SV oben angreifen in der Regionalliga. Zugänge lassen noch auf sich warten.

Nach dem BVB II und Rot-Weiss Essen ist nun mit Preußen Münster das dritte Schwergewicht aus der Regionalliga West aufgestiegen. Bedeutet für die neue Spielzeit. Den großen Favoriten gibt es nicht. Mehrere Teams rechnen sich Chancen auf den Drittliga-Aufstieg aus, neben dem SV Rödinghausen, Rot-Weiß Oberhausen, Fortuna Köln und Alemannia Aachen auch der Wuppertaler SV. Klar ist: Es wird auch im Bergischen einen Umbruch geben, Zugänge lassen bei zehn sicheren Abgängen aber bisher auf sich warten. Derzeit hat man dafür einen Probespieler aus der 3. Liga im Training dabei. Und zwar Davide Itter, dessen Vertrag beim VfL Osnabrück ausläuft, das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung". Der Rechtsverteidiger könnte Moritz Montag ersetzen, der zu RWO wechselt. Itter, der vom VfL Wolfsburg II nach Osnabrück wechselte, kam in dieser Spielzeit, auch aufgrund einer Erkrankung mit dem Pfeifferschen Drüsenfieber, nur auf einen Einsatz in der 3. Liga. In der letzten Saison bestritt der 24-Jährige, der auch schon beim ambitionierten Regionalligisten TSV Steinbach Haiger vorspielte, 18 Drittliga-Begegnungen für den VfL. Beim Wuppertaler SV stehen zehn Abgänge bereits fest Die Wuppertaler müssen auf mehreren Positionen nachjustieren, denn mit Marco Stiepermann (Spielertrainer beim ASC 09 Dortmund), Moritz Montag (Rot-Weiß Oberhausen), Bastian Müller (Alemannia Aachen), Nick Galle (TSV Steinbach Haiger), Noah Salau (1. FC Bocholt), Roman Prokoph (Karriereende), Marco Königs, Jeron Al-Hazaimeh, Valdet Rama, Franz Langhoff (alle unbekannt) stehen bereits zehn Abgänge fest. Mit Durim Berisha, Lion Schweers, Sebastian Patzler, Jeff Tchouangue, Isaak Akritidis, Tobias Peitz, Lukas Demming, Kevin Rodrigues Pires, Kevin Hagemann, Kevin Pytlik, Philipp Hanke hat der WSV aktuell erst elf Spieler für die neue Saison unter Vertrag. Dazu kommt aus der eigenen U19 der offensive Mittelfeldspieler Jef Tchouangue.

