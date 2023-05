Regionalliga: Vor dem WSV-Spiel - Preußen Münster will den Punkterekord

Nach der Niederlage gegen Fortuna Köln will Preußen Münster trotz des sicheren Aufstiegs die Sinne schärfen. Denn ein Rekord soll her.

Nach dem Aufstieg in die 3. Liga wurde bei Preußen Münster viel gefeiert. Nach der Niederlage gegen Fortuna Köln ging es nach Mallorca, mittlerweile sind alle Spieler wieder zurück.

Am Wochenende (Freitag, 5. Mai, 19 Uhr) geht es in Oberhausen gegen den Wuppertaler SV. Es ist das vorletzte Spiel, bevor Rot Weiss Ahlen am letzten Spieltag nach Münster kommt.

SCP-Trainer Sascha Hildmann betonte vor dem Spiel gegen den WSV: "Gegen Wuppertal müssen wir wieder das zeigen, was uns die ganze Saison so stark gemacht hat. Das werden wir auch brauchen, denn der WSV wird morgen sehr motiviert sein und hat auch eine große Qualität."

Und die Preußen wollen nichts abschenken, denn sie haben ein großes Ziel, das auch Hildmann nannte: "Wir wollen unbedingt beide Spiele gewinnen, mindestens aber die vier Punkte holen, um uns den Punkterekord zu sichern."

Aktuell hat der SCP den besten Punkteschnitt, den jemals ein Meister der Regionalliga nach einer durchgespielten Saison erreicht hat. Rödinghausen und Verl lagen mal noch höher, aber die Spielzeit 2019/20 musste wegen Corona abgebrochen werden.

Bei den beendeten Spielzeiten hat der KFC Uerdingen den Bestwert inne. 2017/18 kamen die Krefelder auf einen Schnitt von 2,36 Punkten pro Partie. Münster hat mit 76 Zählern nach 32 Begegnungen einen Schnitt von derzeit 2,375 - aufgerundet von 2,38. Um den Bestwert zu erreichen, müssen weitere Punkte her.

Hildmann ist sich sicher: "Die Jungs haben eine sehr hohe Eigenmotivation und sich sehr geärgert, dass wird gegen Köln verloren haben. Eigentlich wollten wir keins mehr verlieren. Jetzt wollen wir uns und unsere Fans belohnen und liefern."

RL-West-Meister:

2012/13: Sportfreunde Lotte: 86 Punkte / 2,35 (85)2,26 Punkte pro Spiel (80 Punkte hätten zum Aufstieg gereicht)

2013/14: Fortuna Köln: 76 / 2,11( 70)

2014/15: Borussia Mönchengladbach II: 69 / 2,03 (69)

2015/16: Sportfreunde Lotte: 83 / 2,31 (69)

2016/17: Viktoria Köln: 72 / 2,12 (64)

2017/18: KFC Uerdingen: 76 / 2,36 (73)

2018/19: Viktoria Köln: 67 / 1,97 (65)

Die Saison 2019/20 wurde aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus abgebrochen. Der SV Rödinghausen hatte nach 26 Spielen 63 Punkte. Den Schnitt von 2,42 Punkten pro Spiel hat auch nicht der Tabellenzweite SC Verl, der nach damals erst gespielten 22 Partien 53 Punkte sammelte (2,41 Punkte pro Spiel).

2020/21: BVB II: 93 / 2,33 (91)

2021/22: Rot-Weiss Essen: 87 / 2,35 (85)

2022/23: Erster aktuell Preußen Münster: 76 / 2,375