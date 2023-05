Regionalliga West: Trotz verbessertem Angebot - Stammkraft verlässt Fortuna Köln

Fortuna Köln muss in der kommenden Saison ohne eine Stammkraft planen. Der Rechtsverteidiger verlässt den Verein.

Während der SC Fortuna Köln noch keine Zugänge für die kommende Saison präsentiert hat, gibt es nun einen weiteren Abgang beim Klub aus der Regionalliga West.

Jean-Marie Nadjombe wird seinen Vertrag in der Südstadt nicht verlängern und den Verein im Sommer verlassen. Das gaben die Kölner jüngst bekannt. Es ist ein Abschied nach neun Jahren. Denn der 21 Jahre alte Rechtsverteidiger trägt schon seit 2014 das Fortuna-Trikot, durchlief zahlreiche Jugendmannschaften. Seit 2020 gehört er zum Kader des Profiteams.

"Wir haben Jean-Marie ein verbessertes Angebot unterbreitet, jedoch hat er sich für einen anderen Weg entschieden", wird Sportdirektor Matthias Mink zu der Personalie zitiert.

Nadjombe spricht von einer "wirklich schönen Zeit bei Fortuna, die leider zu Ende geht. Ich spiele seit 2014 bei Fortuna, ich bin hier quasi groß geworden, weshalb mir der Abschied umso schwerer fällt. Ich habe mich aber dafür entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen, für meine persönliche Weiterentwicklung und um mich aus einer anderen Perspektive zu zeigen."

Für welchen Klub der gebürtige Kölner künftig auflaufen wird, ist noch nicht bekannt. Für die Fortuna absolvierte er insgesamt 66 Pflichtspiele, davon 17 in dieser Saison. Nachdem er in der Hinrunde kaum zum Einsatz kam, ist Nadjombe seit dem Jahreswechsel auf der rechten Abwehrseite gesetzt, stand mit einer Ausnahme immer in der Startelf.

Nach Stürmer Sascha Marquet (Alemannia Aachen) ist er der zweite offizielle Abgang im Team von Markus von Ahlen. Zudem steht Torjäger Lars Lokotsch vor einem Wechsel in die 3. Liga.

Dagegen wird Nachwuchsmann Finn Bauens auch in der Spielzeit 2023/24 für den Regionalligisten auflaufen. Er hat seinen Vertrag verlängert und kommt in dieser Saison auf sechs Einsätze.