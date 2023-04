Wuppertaler: Abwehrspieler wechselt zu einem Drittliga-Anwärter

Drei Spieler des Wuppertaler SV haben bis dato für die neue Saison bei einem anderen Klub unterschrieben. Nun kommt Akteur Nummer vier hinzu.

Nach Marco Stiepermann (Spielertrainer beim ASC 09 Dortmun), Moritz Montag (Rot-Weiß Oberhausen) und Bastian Müller (Alemannia Aachen) ist Nick Galle der vierte noch Spieler des Wuppertaler SV, der einen neuen Verein ab dem 1. Juli 2023 gefunden hat.

Der Linksverteidiger wechselt vom Wuppertaler SV zum Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach und hat einen Vertrag für zwei Spielzeiten in Haiger unterschrieben.

Die Hessen liefern sich aktuell mit der U23 der TSG Hoffenheim und dem SSV Ulm einen heißen Dreikampf um den Aufstieg in die 3. Liga.

"Wir hatten sehr gute Gespräche mit Nick. Dass wir ihn am Ende für uns gewinnen konnten, freut uns ungemein. Er hat einen guten linken Fuß, ein gutes Kopfballspiel und mit seinen 24 Jahren bereits in der 3. Liga gespielt sowie beinahe 100 Partien in der Regionalliga absolviert. Diese Erfahrung wird er in der kommenden Saison bei uns einbringen, darauf freuen wir uns", sagt TSV-Cheftrainer Pascal Bieler.

Der 24-Jährige blickt auf die Erfahrung von 16 Drittliga-Spielen und von 95 Einsätzen (15 Scorerpunkte) in der Regionalliga West zurück. Die letzten eineinhalb Jahre spielte Galle für den Wuppertaler SV. In der laufenden Saison bestritt Galle 16 Begegnungen (ein Tor, eine Vorlage). Seine Einsätze in der 3. Liga hatte der Linksfuß für den Halleschen FC und den 1.FC Saarbrücken

In der Regionalliga West spielte der gebürtige Kölner außerdem noch für die Viktoria aus seiner Heimatstadt Köln, Fortuna Düsseldorf U23 und Alemannia Aachen. 2019 stand Galle zudem für den HFC im DFB-Pokal auf dem Feld. Dort verlor man jedoch gegen den VfL Wolfsburg mit 3:5 nach Verlängerung.

"Ich freue mich, dass der Wechsel nach Steinbach funktioniert hat. Ich habe mich auf Anhieb hier wohl gefühlt. Grund dafür waren die vertrauensvollen Gespräche mit dem Trainer und den Verantwortlichen, die einfach Lust auf dieses spannende Projekt gemacht haben. Der TSV spielt einen attraktiven Fußball und sowohl auf als auch neben dem Platz wird professionell gearbeitet. Die Entwicklung spricht für sich. Ich bin froh hier zu sein und die gemeinsamen Ziele in der nächsten Saison zu verfolgen", sagt Galle.