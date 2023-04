Regionalliga West: Wattenscheid-Abstieg trotz RWO-Sieg aufgeschoben, Ahlen geht in Düren baden

Die SG Wattenscheid hat trotz Niederlage gegen Rot-Weiß Oberhausen rechnerische Chancen auf den Klassenerhalt in der Regionalliga West. Ahlen kassierte eine heftige Pleite.

Die Entscheidung, wer der dritte Absteiger der Regionalliga West wird, steht auch nach Auftakt des 32. Spieltags noch aus. Die SG Wattenscheid 09 und Rot Weiss Ahlen traten beide auf der Stelle.

Nur mit einem Sieg hätte RWA den Ligaverbleib perfekt machen können. Beim 1. FC Düren geriet die Mannschaft von Trainer Markus Kaya aber früh auf die Verliererstraße. Bereits in der 5. Minute erzielte Markus Wipperfürth die Führung für die Gastgeber. In Halbzeit zwei wurde es ganz bitter: Nach dem 0:2 (53.) schraubten die eingewechselten Philipp Simon (67., 71.), Ismail Harnafi (73.) Yannik Schlößer (77.), Marc Brasnic (87.) das Ergebnis auf 7:0 aus Sicht von Düren in die Höhe.

Damit hat Wattenscheid zumindest theoretisch weiterhin die Chance, doch noch den Klassenerhalt zu schaffen. Allerdings verpasste die SGW es, selbst etwas dafür zu tun. Bei Rot-Weiß Oberhausen verlor die Mannschaft von Trainer Christian Britscho spät mit 1:2. Nico Klaß hatte für die Hausherren vorgelegt (16.), Felix Casalino in Halbzeit zwei für die 09er ausgeglichen (53.). Kurz vor Schluss erzielte Anton Heinz den RWO-Siegtreffer (83.).

Damit liegt Wattenscheid in der Tabelle acht Punkte hinter Ahlen, rechnet aber noch damit, die drei Punkte aus dem Köln-Spiel (2:3/Wechselfehler 1. FC Köln II) zu erhalten. So hatte es zumindest das Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbandes in erster Instanz entschieden. Ahlen legte Einspruch ein, ein rechtskräftiges Urteil steht seitdem weiterhin aus. Erhält Wattenscheid die Punkte, beträgt der Rückstand bei zwei verbleibenden Partien fünf Zähler.

In einer ganz anderen Tabellenregion spielte sich das Duell SV Rödinghausen gegen Alemannia Aachen ab. Die Gäste aus Aachen setzten sich deutlich mit 5:1 durch und schoben sich an Rödinghausen vorbei auf Platz fünf. Für Aachen trafen Daniel Flottmann (32., Eigentor), Jannis Held (38.) und Ulrich Bapoh (51.) sowie Marco Müller (76.) und Exauce Andzouana (90.). Malte Meyer steuerte den Anschlusstreffer bei (67.).

In den weiteren Partien verlor der SV Lippstadt 08 gegen Borussia Mönchengladbach II nach einer packenden Schlussphase mit 2:3. Zwischen dem 1. FC Kaan-Marienborn und dem SC Wiedenbrück gab es keinen Sieger. Die Partie endete 2:2.