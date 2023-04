Regionalliga West: Mannschaft in den Bierkönig, Trainer in den Garten - Münster feiert weite

Die Aufstiegsstimmung bei Preußen Münster reißt trotz der Niederlage in der Regionalliga West gegen Fortuna Köln nicht ab. Die Mannschaft hebt zum Feiern ab.

Trotz der 1:3-Niederlage im Heimspiel gegen Fortuna Köln konnte die Stimmung bei Preußen Münster kaum eine bessere sein. Die Euphorie und Freude über den Aufstieg war nach wie vor in allen Köpfen präsent und so verwunderte die Leistung gegen Köln nicht. Böse Worte gab es von keiner Seite.

Während einige Fans von ihrer schönsten Niederlage aller Zeiten sprachen, hatte ein gut aufgelegter Kapitän Marc Lorenz eine ganz einfach Erklärung für das verpatzte Spiel: „Muss ich wirklich erklären, was in der ersten Halbzeit los war? Wir haben das Ziel erreicht und dann ist das so. Ich bin sechs Mal aufgestiegen. In jedem Spiel nach dem Aufstiegsspiel war es so wie gegen Köln. Du willst es nicht, aber es passiert einfach.“

Vor dem Spiel hatte der Kapitän trotz allem noch auf einen anderen Spielverlauf gehofft: „Ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl, das Aufwärmen war Klasse und wir hatten richtig Bock. Aber es war ja auch schon im Hinspiel bei Fortuna Köln knapp, die haben eine richtig gute Truppe.“

Auch Trainer Sascha Hildmann hatte Verständnis für die gezeigte Leistung: „Wir nehmen es so an, die Fans haben es überragend abgefeiert. Ich glaube, wir haben in den letzten Tagen so viel gefeiert, sodass es in der ersten Halbzeit einfach ein bisschen zu wenig war. Wir sind Meister, die Jungs sollen feiern, da ist es klar, dass der Motor stottert.“

Preußen Münster: Erst Mallorca, dann der Punkterekord

Weiter erklärte der Meistertrainer: „Wir wollten eigentlich ungeschlagen bleiben, dass hat jetzt leider nicht geklappt. In den letzten Begegnungen wollen wir noch vier Punkte holen, um einen neuen Punkterekord aufzustellen. Ich werde jetzt in die Heimat fahren und mich in meinen Garten setzen. Da ist es schöner als hier, hier regnet es immer nur.“

Während Hildmann also in die Heimat nach Kaiserslautern fährt, hat die Mannschaft ein anderes Ziel. Noch in der Nacht nach der Niederlage bei Fortuna Köln ging es in den Flieger nach Mallorca. Im Bierkönig soll der Aufstieg dann so richtig zelebriert werden. 25 Spieler reisen mit.

Lorenz stellt aber nochmal klar: „Wir hatten nicht schon Malle und Kopf und haben deswegen verloren. Es ist jetzt einfach ein guter Zeitpunkt zum Feiern. Nach der Saison sollen die Spieler zu ihren Familien und haben andere Dinge im Kopf.“

Weiter mit Fußball geht es für das Team dann am Dienstag. Am Dienstagabend steht ein kurzfristig organisiertes Freundschaftsspiel gegen einen Kreisligisten an.