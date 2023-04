SV Rödinghausen: 21 Spieler für 2023/2024 fix - Rechtsverteidiger kommt von Liga-Konkurrent

Der SV Rödinghausen wird wohl der erste Regionalliga-West-Klub sein, der seinen Kader für die Saison 2023/2024 vollständig hat. Spieler Nummer 20 hat einen Vertrag unterschrieben.

Der SV Rödinghausen hat mit Leon Tia einen neuen Außenverteidiger vom Ligakonkurrenten SC Wiedenbrück verpflichtet.

Der 28-Jährige kommt vorzugsweise auf der Position des Rechtsverteidigers zum Einsatz, kann aber auch auf den offensiven Außenbahnen agieren. Tia, ein gebürtiger Münsteraner, verfügt über eine hohe Geschwindigkeit und enorme Physis. Für den SC Wiedenbrück kommt der 1,91 Meter große Defensivakteur auf 111 Einsätze, acht Tore und neun Torvorlagen. "Leon ist ein physisch starker Spieler mit reichlich Regionalliga-Erfahrung, der uns mit seinen Fähigkeiten enorm bereichern wird. Wir haben bewusst nach einem Spielertypen wie ihn gesucht und sind daher sehr froh, ihn für uns begeistert zu haben", sagt Alexander Müller zum Transfer.

Der Sportchef und Geschäftsführer des SV Rödinghausen verrät gegenüber RevierSport, dass die Ostwestfalen so gut wie durch mit der Planung für die neue Saison 2023/2024 sind.

Diese Spieler haben Vertrag für 2023/24: Patrick Choroba, Ramien Safi, Patrick Kurzen, Tiago Estevao, Luis Weber, Maximilian Hippe, Lasse Jürgensen, Julian Wolff, Jonathan Riemer, Dominique Domröse, Leon Wechsel, Mirko Schuster, Marco Hober, Mattis Rohlfing, Jan Bach, Jeff-Denis Fehr, Nico Alexander Tübing, Malte Meyer, Dino Bajric (Alemannia Aachen), Thilo Köpken (Rot-Weiss Koblenz), Leon Tia (SC Wiedenbrück.

Müller: "Wir werden mit 21 Feldspielern plus drei Torhüter, die wir aktuell mit Luis Weber, Leon Wechsel und Tiago Estevao auch unter Vertrag haben, in die Saison gehen. Bei Kevin Hoffmeier, der sich leider das Kreuzband gerissen hat, sind wir guter Dinge, dass er seinen Vertrag bei uns verlängern wird. Am Ende wird es dann vielleicht noch zwei, drei Vertragsauflösungen geben, so dass wir auch im Sommer zwei, drei Plätze frei haben werden. Aber da sind wir jetzt gut aufgestellt und ohne Zeitdruck. Wir haben frühzeitig aus Überzeugung gehandelt und können jetzt entspannt schauen, wie sich die Situation auf dem Transfermarkt entwickelt."

In der Serie 2023/2024 erwartet Müller ein sehr enges Rennen: "Ich glaube, dass kein NRW-Klub aus der 3. Liga absteigen wird. Und dann wird es sehr spannend. Denn viele Klubs wie Aachen, Wuppertal, Oberhausen, Fortuna Köln und einige U23-Mannschaften haben Großes vor. Das wird eine sehr spannende Regionalliga-West-Saison 2023/2024."