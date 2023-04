Regionalliga West: Doppelter Heinz beschert Oberhausen 3:0-Sieg in Ahlen

Rot-Weiß Oberhausen hat sein Auswärtsspiel bei Rot Weiss Ahlen deutlich mit 3:0 (1:0) gewonnen. Die Gastgeber stecken dadurch weiter tief im Tabellenkeller fest.

Die Meisterschaft in der Regionalliga West ist entschieden, der Abstiegskampf dafür noch lange nicht. Am Sonntag (23. April) waren im Wersestadion zwei Farben Trumpf - nur in unterschiedlicher Schreibweise. Rot Weiss Ahlen empfing Rot-Weiß Oberhausen, musste sich am Ende deutlich mit 0:3 (0:1) geschlagen geben und verpasste es, den Abstand auf das rettende Ufer zu verkürzen.

Direkt mit der ersten Offensivaktion ging RWO in Führung. Eine Flanke von Nils Winter fand im Strafraum Jan-Lucas Dorow (6.). Mit dem 1:0 im Rücken überließ Oberhausen den Ahlenern den Ballbesitz. Es dauerte eine Weile, bis die Gastgeber dadurch zu Chancen kamen.

André Dej hatte die erste gute Ahlener Möglichkeit. Seinen Schuss blockte RWO-Verteidiger Jerome Propheter gerade so ab (22.). Hüseyin Bulut hatte das 1:1 auf dem Fuß, sein Heber fand aber nicht den Weg ins Tor (37.).

Die größte Chance bot sich aber Jan Holldack (43.). Nach einem Handspiel im Oberhausener Strafraum gab es Elfmeter für Ahlen. Diesen setzte Holldack nur an die Latte - Glück für RWO.

Ahlen: Brinkmann - Kahlert, Borgmann, Reithmeir - Itter, Klann, Twardzik, Pihl - Dej, Bulut, Holldack. RWO: Benz - Winter, Klaß, Propheter, Fassnacht - Dorow, Ngyombo, Boche, Heinz - Kreyer, Mai. Tore: 0:1 Dorow (6.), 0:2 Heinz (Elfmeter, 49.), 0:3 Heinz (58.) Gelbe Karten: Twardzik (27.), Dej (28.), Klann (34.) / - Schiedsrichterin: Annika Kost Zuschauer: 777

Egal, was Ahlen-Trainer Markus Kaya seiner Mannschaft in der Halbzeit mitgegeben hat - es wurde direkt zunichte gemacht. Kurz nach Wiederanpfiff gab es abermals Handelfmeter, dieses Mal für den Gast. Anton Heinz machte es besser und verwandelte zum 2:0 für RWO (49.).

Die erneute frühe, kalte Dusche zeigte Wirkung. Ahlen war deutlich verunsichert, Oberhausen nutzte das direkt aus. Nach einer Ecke ist wieder Heinz zur Stelle und macht mit seinem Abstauber eine halbe Stunde vor Schluss den Deckel drauf (58.).

Kaya wechselte dreifach und setzte nochmal auf Offensive. Dadurch boten sich RWO viele Räume, die allerdings nicht genutzt wurden. Die letzte Konsequenz im Abschluss fehlte, sonst hätte Oberhausen das Ergebnis noch deutlich in die Höhe schrauben können.